NATTPATRULJE: Ordfører Marianne Borgen ble med divisjonslederne Harald Frode Fredrickson (t. v.) og Edvard Danielsen ved Sentrum politistasjon på patruljering i Oslo natt til 1. mai.

Oslos ordfører om voldsepisodene i Oslo: – Det har blitt flaut å si hvor du bor

Publisert: 01.05.18 06:07

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) opplever at ungdom i de problemutsatte bydelene i Oslo føler seg utrygge, samtidig som de blir stigmatisert. Hun mener det er viktig å ta utryggheten på alvor.

Historier om ungdommer som presser andre for penger, utøver vold mot blant annet natteravner og flere skyteepisoder i Oslo den siste tiden har fått politikere til å slå alarm.

Natt til tirsdag ble Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) med politiet ut på patruljering i hovedstaden.

– De er jo så unge!

Klokka nærmer seg 01 på natta. Politipatruljen Borgen er med har nettopp tatt inn to jenter i 15-årsalderen til politistasjonen på Grønnland.

– Det gjør inntrykk å se mennesker i 15-16-årsalderen rangle rundt i Oslo sentrum uten mål og mening midt på natta. De er jo så unge!

Borgen ble med nattpatruljen på jobb for å skaffe seg en oversikt over hvordan politiet jobber. De drøye fire timene de er ute er rolige, selv om det er natt til 1. mai.

Hun forteller at hun de siste ukene har brukt mye tid på å reise rundt i de ulike bydelene og snakke med ungdommer. Det er spesielt to ting hun opplever at de forteller:

– Det ene er at de opplever det som stigmatiserende at nærmiljøene deres blir definert som farlige steder å bo. Det er liksom litt flaut å si hvor du bor, sier hun.

– Det andre er at de selvfølgelig også kjenner til, noen har til og med opplevd, ubehagelige situasjoner med voldsbruk, knivstikking eller skudd. Begge disse tingene er trist å høre.

– Oslo er generelt sett en trygg by

Mandag ettermiddag holdt politiet pressekonferanse om rekken av volds- og skyteepisoder i hovedstaden .

De fortalte at det er behov for en umiddelbar styrking av ressursene i Groruddalen og Oslo sør.

Borgen mener at Oslo generelt sett er en trygg by sammenlignet med andre byer i Europa, men at de mange episodene gjør at en følelse av utrygghet oppstår.

– Jeg tror også at når det blir såpass mye medieomtale som det har blitt, og justisministeren går ut såpass tungt som han gjorde mandag, med uttalelser som «ghetto-tilstander» og «nå må vi stanse innvandringen», så vil det bare øke konfliktbildet og faktisk skape en mye større usikkerhet, sier Borgen.

– Jo mer politi, jo bedre

VG tok turen til Vestli i Stovner bydel også mandag ettermiddag. Der har politiet allerede styrket tilstedeværelsen:

– Endelig!

Det kommer spontant. Tommy Myren roper til politiets mobile enhet som står utenfor Vestli T-banestasjon tidlig mandag kveld. Etter helgens skyteepisode har politiet sendt ut ekstra tropper, både til Holmlia og Vestli. Det synes Myren er på tide.

Han har bodd på Vestli i tre år sammen med samboeren, men nå ser de to etter et annet sted å bo.

– Det var ikke så ille her de første to årene, men nå blir det bare verre, sier han til VG.

Paret var like ved Mathus Grill da det vitner har beskrevet til VG som maskerte menn, kom løpende inn i restauranten ved 19.30-tiden forrige lørdag kveld. Ett skudd ble avfyrt inne i lokalet.

– Vi var der cirka en halvtime før det skjedde, og satt hos en kompis og leste om det på nyhetene. Det er for jævlig, sier Myren.

Når samboeren skal gå til T-banen, går hun ofte de ti minuttene ekstra det tar å rusle ned til Stovner T-banestasjon. Hun føler seg ikke trygg ved Vestlis stasjon på kveldstid.

– Jo mer synlig politi det blir her, jo bedre, sier Myren og nikker.

«Vestli var alltid festlig»

Flere VG snakker med på Vestli mandag kveld er derimot uenige med ham. Politiet bedriver nå brannslukking, mener de. Mange vil gjerne snakke om situasjonen, men få vil bli avbildet.

Mange bruker lingoen «Linje 5», og referer til T-banelinjen som blant annet stopper ved Vestli, Stovner, Rommen, Romsås og Grorud. Det er langs den problemene har begynt å hope seg opp.

Delbydelen Vestli har fått mer negativ medieomtale det siste året enn ønsket. I mai 2017 kastet en ungdomsgjeng en 15 kilos stein fra Vestli bro , siktet mot en vekterbil. Det siste året har det også vært flere bilbranner i området.

Lørdag 7. april kastet en ungdomsgjeng på 20 personer snøballer mot politiet på Vestli torg . Så kom lørdagens skyteepisode – som har resultert i at uniformert politi nå står utplassert med en bobil ved torget.

– De ungdommene som var her med masker og skøyt på lørdag var ikke de samme som kastet snøballer for noen uker siden. De som kastet snøball er ungdommer som mangler en fritidsklubb, sier en mann til VG:

– Folk vet godt hvem disse kriminelle er. De tre prosentene politiet snakker om. Vi har visst det lenge, og det har politiet også. De driver brannslukking nå, sier mannen.

Han har bodd på Vestli hele livet, sammen med kompisen som står ved siden av. Overfor VG vil de helst være anonyme.

Da de vokste opp var ting annerledes. Følelsen av samhold var større, forteller de. «Vestli var alltid festlig», sier den ene og ler.

– Men alt har blitt borte her. Ungdomsklubben «The Planet» ble lagt ned. Ungdommer her trenger lavterskeltilbud, sier mannen.

– De unge har ikke respekt for politiet

Én som derimot er uenig i at ting har blitt verre på Vestli, er 72 år gamle Aud Eva Ravn.

– Jeg har bodd her i elleve år, og har alltid følt meg trygg, sier hun til VG.

Mandag annonserte politiet at deres enhet i Oslo-øst vil bli styrket med 30 nye ansatte i mai måned.

– Det som bekymrer oss er at vi har noen kriminelle kyniske aktører som bruker ungdommer i sine virksomheter. De verver dem til å selge og frakte narkotika for seg, mot det som bare er småpenger. Dette er ungdommer ned i 16-årsalderen, sier John Roger Lund, leder for Enhet øst, til VG mandag.

Denne utviklingen bekymrer Vestli-beboer Ravn, selv om hun understreker at delbydelen er et fint sted å bo.

– Det er jo helt forferdelig. Men det er et viktig poeng for meg å ikke skylde på innvandrerungdom. Jeg omgås mange hver dag, og de er bare snille og behjelpelige, sier hun.

– Tror du det vil hjelpe at politiet er mer synlige ute?

– Nei, jeg tror ikke det. Ungdommer har ikke respekt for politiet lenger. Når de kaster stein og snøballer, sier hun.

