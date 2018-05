KALDT: Med duskregn og gråvær var det færre som feiret 1. mai på Youngstorget i år enn i fjord, men mange tok likevel turen. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Slik var 1. mai på Youngstorget i Oslo

Publisert: 01.05.18 16:56

YOUNGSTORGET (VG): Mange valgte å trosse gråværet og meldingene om mulig snøfall i hovedstaden, og ta turen til Youngstorget tirsdag den 1. mai.

Mens scenen ble rigget opp og gjort klart til appeller, og mens de som marsjerte bak faner inn mot torget ennå ikke hadde kommet frem, sto flere og ventet på torget. Blant dem var Hege Fjellberg (48) og datteren Marthe Fjellberg (16).

– Vi har kommet hit for å markere 1. mai. Først og fremst vil jeg vise datteren min arbeiderbevegelsens kulturelt viktigste dag. Og bare se hva slags type saker arbeiderbevegelsen femmer i dag, forteller Hege til VG.

Selv er hun organisert i Norsk Tjenestemannslag (NTL), sier hun.

– Du ser jo at jeg har en button: «Forsvar offentlig tjenestepensjon». Det er viktig for oss å fortsatt ha gode pensjonsordninger som tidligere generasjoner har, sier hun.

– Det er også derfor jeg har med datteren min – fordi jeg synes det er viktig at vi har en pensjonsordning som står seg også i fremtiden.

Gina Graff (18) og Selma Kraft (19) er russ i år. Det er første gang de to markerer 1. mai på Youngstorget.

– Vi er her egentlig for å se på vår venn synge i sosialistisk kor. Så er det veldig koselig at det er mange som har kommet for å gå for noe viktig, sier Gina til VG.

Blant de andre som sto og ventet på at appellene skulle settes i gang tirsdag formiddag, var Thomas Haaland (25) og Runar Eriksen Flakstad (33).

– Det viktigste for meg? Det er vel solidaritet med alle de som ikke har muligheten til å melde seg inn i en fagorganisasjon verden rundt, sier Haaland.

Haaland forteller at han er tillitsvalgt i Fellesorganisasjonen (FO), mens Flakstad sier han er med i Fagforbundet.

Arrangementer over hele landet

På Youngstorget i Oslo var trekkplastrene byrådsleder Raymond Johansen (Ap), og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen . Rundt omkring i landet har det tirsdag vært et stort antall lokale 1. mai-arrangementer, der andre politikere og forbundsledere er representert.

Frp holdt tradisjon tro et eget 1. mai-arrangement i Drammen, der blant annet Sylvi Listhaug, innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim og samferdselsesminister Ketil Solvik-Olsen deltok. Listhaug, som nå er stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen, gikk til frontalangrep på Støre og norsk innvandringspolitikk.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tilbrakte 1. mai i Hedmark, der han fokuserte på pensjonsordninger for utsatte grupper i arbeidslivet og kritiserte regjeringen som han mener svekker det organiserte arbeidslivet. Ap-nestleder Hadia Tajik

reiste nordover på turné fra Harstad til Lødingen, og SV-leder Audun Lysbakken reiste til Telemark

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske holdt dale i industrikommunen Verdal i Trøndelag. Etter 1. mai-talen ville ikke Giske avklare om han kan få et nytt, omstridt lederverv i Trøndelag eller ikke.

