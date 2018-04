SA I FRA: Liv Signe Navarsete kaller seg selv en varsler, men sier samtidig at det ikke var hun som ga saken til media. Her hos NRK på Marienlyst i Oslo onsdag kveld. Foto: Thomas Andreassen, VG

Navarsete: – Jeg må sykmeldes en stund fremover

Publisert: 25.04.18 20:18 Oppdatert: 25.04.18 21:57

Sexmeldingsaken har blitt en belastning for Liv Signe Navarsete (Sp). Legen hennes har valgt å sykmelde henne.

– Jeg føler at jeg tar en for laget og da tenker jeg på jentelaget. Jeg får ufattelig mye støtte, ikke bare fra jenter, men fra menn. Men det har sin kostnad. Jeg har fått tilbake en del symptomer som jeg hadde i 2014, på svimmelhet og det som følger. Så jeg kommer nok til å måtte ta meg en pause og bli sykmeldt en stund fremover, dessverre. Det synes jeg er veldig leit, men sånn er det, sier hun i NRK-programmet «Torp» onsdag kveld.

Politikeren slet med et virus på balansenerven i 2014, og forteller at hun nå opplever noen av de samme symptomene som hun gjorde da.

Til VG utdyper hun at det er legen som nå har valgt å sykmelde henne. Navarsete vet ikke hvor lenge hun vil være sykmeldt, men forteller at saken har vært en belastning.

– Jeg ble fysisk dårlig

– Jeg merket ikke at jeg ble dårlig før i går, da jeg så at DN (Dagens Næringsliv journ anm.) trakk linjer til den tidligere spliden med Borten Moe:

– Jeg hadde et svimmelhetsanfall i dag. Da må jeg bare ta det litt med ro, og så får jeg håpe at det går over, forteller hun.

Borten Moe og Navarsetes maktkamp endte i 2014 med at hun valgte å trekke seg fra ledelsen.

– Hevnen er ikke alltid søt. Ofte er den bitter. I Senterpartiet har en grisete melding fra 2016 gitt revansj etter maktkampen i partiet i 2014, skriver politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv onsdag .

– Da jeg leste det ble jeg fysisk dårlig - at det stod som overskrift at dette var en slags «søt hevn» synes jeg var ille, sier Navarsete da hun møter VG ved Marienlyst onsdag.

Blest i partiet

Det har vært blest i partiet etter at det kom frem at den tidligere partilederen mottok en melding av grov seksuell karakter fra tidligere statssekretær Morten Søbergs telefon for to år siden.

I meldingen som tikket inn på politikerens telefon da hun lå hjemme og sov i Lærdal i Sogn klokken 00.25 natt til 21. februar sto det skrevet:

« Vi har lyst på fitta di ».

Meldingen skal ha blitt sendt da Søberg var på en hytte-fest i Åre i Sverige.

Sp-nestleder Ola Borten Moe, Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes (Sp) og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) var ifølge Nationen på den samme festen, i tillegg til seks andre personer.

Åtte av de ti personene som var på hytta i Åre har tillitsverv i partiet.

Mandag denne uken valgte nestleder Ola Borten Moe å trekke seg til saken blir løst – etter at han fortalte at det har blitt satt spørsmålstegn ved hans integritet og evne til å løse saken.

Blir trolig politianmeldt

Lørdag i forrige uke annonserte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at partiet vil politianmelde sexmeldingssaken fra 2016 om personen som står bak ikke melder seg innen midnatt onsdag.

Vedum har begrunnet dette med at partiet ikke har nok virkemidler til å komme til bunns i saken.

Bare timer før Vedums frist har den skyldige fortsatt ikke meldt seg.

– Jeg er ganske sjokkert over at ingen står frem og tar ansvaret. Det synes jeg er skammelig for partiet, ikke mot meg, sier Navarsete til NRK.

– Det er veldig synd, for det er det som gjør at saken blir så stor, forteller hun kort tid etter NRK-programmet til VG.

– Orket ikke tanken for to år siden

Selv om politikeren forteller at hun ikke selv har gått til media med saken, mener hun det er viktig at saker som dreier seg om seksuell trakassering kommer frem i lyset.

– Jeg hadde en stor mediestorm friskt i minne da jeg gikk av, og hadde det ikke vært for det så hadde jeg kanskje gått til media for to år siden, men jeg orker rett og slett bare ikke tanken på å ta all den ståheien som jeg regnet med ville komme i etterkant, sier Navarsete til VG.

Hun forteller også at hun ble oppfordret av mange til å gå til mediene med saken allerede i 2016.

– Ble ikke godt nok håndtert i 2016

Trusselen om politianmeldelse har fått flere til å stille spørsmål ved partiets egen evne til å håndtere saken.

– For meg ser det ut til at det ikke er politiet som kan gjøre noe med denne saken. Tilsynelatende har Sp en utfordring internt, og det er nok der løsningen må finnes, uttalte Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm til NTB onsdag.

Tidligere senterpartileder Åslaug Haga sa til VG i forrige uke at det finnes en ukultur i partiet - og oppfordret til å suspendere alle de ti mennene som hadde deltatt på hytteturen.

Navarsete varslet partileder Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad om meldingen kort tid etter at hun mottok den.

Noen telefoner skal ha blitt tatt, men da de ikke førte noen vei, ble saken lagt til side.

– Føler du at saken har blitt godt nok håndtert internt?

– Nei, jeg følte ikke at det ble gjort så mye med saken den gang, men nå blir den tatt på alvor:

– Saken er nå ute av mine hender, og det er sentralstyret og ledelsen som må ta den nå, sier Navarsete til VG onsdag.

Usikkerhet om straffbarhet

Flere juseksperter har tidligere vært uenige om hvorvidt meldingen til Navarsete er et straffbart forhold, og Førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud uttalte onsdag til NRK at han ikke mente saken var en politisak.

Fylkesleder i Senterpartiet i Trøndelag, Gunn Iversen Stokke, meddelte onsdag til Klassekampen at hun mener saken er hauset opp av pressen – og at det ville vært lettere for partiet å håndtere den internt om den ikke hadde fått så stor medieoppmerksomhet.