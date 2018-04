LANDSMØTE: Siv Jensen ledet i helgen Frp gjennom partiets landsmøte på et konferansehotell på Gardermoen. Foto: Sandblad, Mattis

Sentrale Frp-ere har fått metoo-kritikk – men ikke utestengelse fra landsmøtet

GARDERMOEN (VG) To personer med sentrale verv i Frp har fått kraftig kritikk for eget parti etter varslingssaker. Det var aldri aktuelt å stenge dem ute fra landsmøtet, understreker Frp.

– Nei, det har det ikke vært. Å begrense muligheten til å delta på et så viktig politisk verksted som dette, har ikke vært tema, sier Helge André Njåstad, som har ledet varslerhåndteringen i partiets organisasjonsutvalg.

Høyre innførte nachspielnekt på sitt landsmøte og den avgåtte Unge Høyre-lederen Kristian Tonning Riise fikk ikke komme. Hverken på landsmøtet eller andre sosiale arrangement i Høyre. Den siste tiden har Trond Giskes deltagelse på sosiale arrangementer skapt rabalder .

Når Frps landsmøte har gått av stabelen på Gardermoen i helgen, har rundt 500 Frp-representanter vært samlet. To av deltagerne er personer med sentrale verv i partiet som har fått kraftig kritikk fra eget parti etter varslersaker.

– Ikke aktuelt for oss å gjøre det samme

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein trakk seg som justispolitisk talsperson i partiet etter det ble kjent at han hadde sendt pornografiske bilder til flere unge FpU-medlemmer. For den andre sentrale Frp-eren har Frp konkludert med brudd på partiets etiske retningslinjer. VG er kjent med han fikk kraftig kritikk av eget parti etter et varsel som ble sendt over fra Fremskrittspartiets ungdom.

Njåstad i Frps organisasjonsutvalg sier det aldri har vært diskusjon om å gjøre slik som Høyre gjorde med Kristian Tonning Riise – og gå for utestengelse fra landsmøter.

– Det har ikke vært aktuelt for oss å gjøre det samme. Valgte Frp-ere har en rolle og en viktig funksjon på landsmøtet. Dette er først og fremst et politisk verksted der vi utformer ny politikk, og da må våre politikere ta del i den jobben, sier Njåstad til VG.

– Det er ikke et russetreff

– Selv om det også er festlige arrangement på kveldstid her på landsmøtet?

– Jo, men vi har en klar forventning til våre deltagere på alle våre arrangementer om at de skal følge de etiske og organisatoriske retningslinjene. Vi har solid vakthold, vi har måtehold med alkohol som blir spandert fra partiet. Og vi bruker mesteparten av tiden på politisk verksted. Det er lite tid til å feste. Det er en offisiell festmiddag på lørdagen med litt dansemusikk etterpå, men det er ikke et russetreff et landsmøte i Frp er, sier Njåstad.

Verken den sentrale Frp-eren eller Ulf Leirstein ønsker å kommentere saken. Partileder Siv Jensen sa tidligere denne uken til VG at hun ikke hadde noen betekeligheter med at Lerstein deltar på landsmøtet.

– Dere har ikke vurdert å ekskludere ham fra arrangementer som dette?

– Hvorfor skulle vi det? Han har en rolle på landsmøtet i kraft av å være stortingsrepresentant, sa Jensen til VG .

– Skal være ydmyke

I tillegg til at FpU-ere arrangerte et opprop mot partiets varslerhåndtering, har Råde Frp meldt seg ut av partiet i protest på grunn av partiets oppfølging av varslene mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein .

– Har dere vurdert å ha varslerhåndtering som en egen sak på landsmøtet?

– Vi hadde et miniseminar i forkant av landsmøtet der vi brukte 30 minutter på å friske opp de etiske retningslinjene. Siv Jensen nevnte det i årsberetningen i dag og minnet om ansvaret som alle har til å sette seg inn i regelverket. Og i tillegg ansvaret man har som leder til å bringe ting videre hvis det er behov for det. Så det har vært tema på landsmøtet allerede, sier Njåstad.