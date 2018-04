AVLYST TREFF: Det blir ikke noe russetreff på Tryvann til helgen. Foto: Krister Sørbø

Russefest på Tryvann er avlyst på grunn av store snømengder

Russefesten førstkommende helg på Tryvann er avlyst på grunn av store snømengder i området.

Det opplyser arrangøren av Tryvannfestivalen på sine nettsider .

– Slik forholdene er nå, er det ikke forsvarlig å samle russ på Tryvann. Vi er lei oss for at arrangementet 27. og 28. april ikke lar seg gjennomføre, men håper på forståelse for at sikkerheten kommer først, heter det i meldingen.

Camilla Huynh hadde billett til helgens treff, som nå er avlyst.

– Det er forståelig at de avlyser arrangementet på grunn av sikkerhet, men det er kjipt for oss russen. Spesielt de som har bestilt fly og hotell til Oslo, sier Huynh til VG.

Treffet førstkommende helg slås derfor sammen med treffet 11. og 12. mai. De som har billett til førstkommende helg, vil kunne bruke denne på treffet i mai i stedet.

– Ikke forsvarlig å samle russ på Tryvann

– Vi har arrangert russefester på Tryvann i over 10 år, med mål om å skape en trygg festarena for russen. Slik forholdene er nå, er det ikke forsvarlig å samle russ på Tryvann, skriver nettsiden og fortsetter:

– Normalt har snøen smeltet innen første Tryvannshelg, men vi har også opplevd snø og alvorlig nedkjølte russ. Med de snømengdene som er der nå, tør vi ikke arrangere denne første helgen, og slår den derfor sammen med helgen 11.-12. mai.

Videre skriver Tryvann på siden at «Arrangør er ikke forpliktet til å refundere billetter når et arrangement avlyses eller flyttes på grunn av værforhold, men russ som har kjøpt billetter til begge arrangementene, vil få refundert en del av billettprisen. Informasjon om dette er sendt ut til de som har kjøpt billett».

I fjor spilte blant annet Sophie Elise, Staysman og Lazz, Julie Bergan, CLMD, Tix, Arif og Italobrothers på Tryvann.

