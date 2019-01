PARTILEDERNE: Erna Solberg presenterte den historiske regjeringen med fire kvinnelige partiledere i dag. Foto: Helge Mikalsen

Stein Erik Hagen kritiserer Erna

INNENRIKS 2019-01-22

DAVOS (VG) Høyres fremste økonomiske støttespiller, Stein Erik Hagen, varsler at KrF og Venstre ikke vil få penger. Han sier det er liten forskjell på Ernas Høyre og Jonas’ Ap, og synes det er lite smart å utelate trøndere i regjeringen.

Publisert: 22.01.19

VG møter Hagen på en kald, men solfylt dag i Davos, hvor han deltar på World Economic Forum (WEF), samme dag som Erna Solberg soler seg i glansen av å ha skapt den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985.

Når vi møter den som har kastet flest millioner over de borgerlige partiene, trodde vi at han ville være i fyr og flamme over at en borgerlig flertallsregjering er på plass.

Men han er ikke der lenger: Han signaliserer at han ikke bryr seg så mye som før: Han liker at en borgerlig flertallsregjering ble presentert foran Slottet tirsdag, men er kritisk til flere sider.

– En flertallsregjering kan gi mer stabile rammevilkår. Det er bra for næringslivet. Så får vi se om denne regjeringen leverer. For øvrig synes jeg 22 statsråder er altfor mange i et lite land som Norge. De burde klart seg med færre, sier han.

– Uklokt

Hagen har fått med seg det trønderske opprøret mot at det ikke er noen fra Trøndelag i den nye regjeringen.

Og rister på hodet.

– Det tror jeg er uklokt. Trøndelag er viktig for Norge, og de burde vært representert, ihvertfall når de er blitt så mange.

Hagen har over år vært den desidert største økonomiske bidragsyteren til Høyre - han har latt millionene flomme over sitt parti - og etterhvert også til Frp.

– For å sikre borgerlig flertall; vil støtten i årene fremover også komme KrF og Venstre til del?

– Vi har ikke diskutert det i familien, men jeg ser ikke for meg at vi vil gi støtte til KrF og Venstre.

Erna og Jonas

Han forteller at han egentlig er litt lei.

– Jeg må innrømme at norsk politikk ikke opptar meg så mye som før. Jeg opplever at det på mange områder er liten forskjell mellom Erna Solbergs Høyre og Jonas Gahr Støres Ap. Forskjellen er hvem de må støtte seg på, og da er en Solberg-regjering å foretrekke fremfor en Støre-regjering som må støtte seg på SV, Rødt og han der populisten Slagsvold Vedum.

Hagen sier de egentlig håper å kutte ut partistøtten.

– Vi har støttet Høyre med mange millioner over tid. Det kan være på tide at andre trår til litt. Vi gir partistøtte bare for å oppveie at LO gir så mye til de rødgrønne. Det private aktører gir til høyresiden, er ikke i nærheten av det LO samlet gir til venstresiden.

– Så hadde LO kuttet i støtten, så hadde du gjort det samme?

– Ja, absolutt. Men så lenge de gir så massiv støtte, har jeg syntes det har vært riktig å forsøke å balansere det noe ut. Vi vil nok fortsette å gi partistøtte også i årene fremover.

– Jeg er meget skuffet

Hagen er oppgitt over at hans egen regjering ikke evner å se at skatteregimet i Norge er feil.

– Det kommer en liten justering ned i formueskatten på arbeidende kapital, men det blir småtterier:

– Jeg er meget skuffet over at regjeringen og Stortinget ikke ser den utrolige urettferdigheten det ligger i at vi må betale formueskatt i Norge, mens våre utenlandske konkurrenter slipper. Det er nesten ikke til å tro. Norge er ett av få land i verden hvor utlendinger særbehandles på den måten. Jeg synes ikke det er rart at norske eiere opplever det som så krevende, at de blir tvunget til å flytte ut.

– Hva må til for at dere flagger hjem?

– Har man først etablert seg med familie og jobb i utlandet er det ikke bare å flytte tilbake. Jeg ser at selskapsskatten reduseres i takt med utviklingen i andre land. Det er vel og bra, men jeg mener det er bedre å øke selskapsskatten (skatt på overskudd), enn at de viderefører den urettferdige formueskatten på arbeidende kapital.

– Den treffer jo i hovedsak de som har råd til det?

– Det er formueskatten på arbeidende kapital og arbeidsplasser jeg mener vi må fjerne, som straffer norske eiere, men ikke våre utenlandske konkurrenter.

– Man blir jo en hoggestein

– For øvrig har jeg lest den nye regjeringsplattformen og merker meg en rekke ambisiøse økonomiske mål: Som de, for å nå, er avhengige av å få landets eiere og næringslivsledere med på, for å evne å finansiere: For å få gjennomført mange av punktene i erklæringen vil det trenges mye privat kapital - og kunnskap. Jeg synes den nye regjeringen bør sørge for likebehandling av norske og utenlandske eiere.

Han sier det er en del ulemper med å gi partistøtte, som han godt kan tenke seg å slippe.

– Man blir jo en hoggestein. Jeg synes det er trist å oppleve de populistiske angrepene som Sp-leder Slagsvold Vedum har kommet med, både mot meg og mot Oslo-folk, som går og sykler på jobben. Jeg synes han bør diskutere sak uten å gå løs på folk.

Redd for Europa

Han sier usikkerhet preger konferansen i Davos og at vi skal være glade for at vi har et såkalt radikalt høyreparti som tar ansvar.

– Handelskrigen mellom USA og Kina skaper usikkerhet, men også oppslutningen om radikale høyrepartier i Europa. Vi skal være glad for at vårt høyreradikale parti er tatt inn i varmen og har tatt regjeringsansvar i Norge. Det bidrar til en stabilitet i landet vårt som vi skal sette pris på, sier han og legger til:

– Usikkerheten skyldes også at den institusjonen som har bidratt til fred og økonomisk utvikling i Europa etter den andre verdenskrig, EU, er under angrep. Vi er nå der at situasjonen i dag er mer uforutsigbar i Europa enn under den kalde krigen.

Hagen overlater stadig større ansvar til sine barn, for i drive businessen i Norge og Sveits.

– Jeg vil i sterkere grad prioritere familie, barn og barnebarn - og å reise og oppleve ting. Jeg vil ha fokus på familie og venner. Lykke er også andre ting enn å bidra til verdiskapning i kroner og øre. Jeg skal nå i sterkere grad vie meg til de andre tingene.

– Betyr det at du vil vurdere å gå av som styreleder i Orkla?

– Det er det ikke jeg som bestemmer, men jeg har ingen planer om å ikke være til disposisjon for det vervet de neste årene.

Høyre-leder Erna Solberg kommenterer kritikken via sin statssekretær Rune Alstadsæter:

– Vi er enig at det er urimelig at norsk eierskap blir skatten så hardt i forhold til sine utenlandske konkurrenter. Derfor står det i plattformen at vi skal jobbe for å redusere formueskatten på arbeidende kapital. Når det gjelder spørsmål om størrelse på regjering og mangel på trøndere, så viser jeg til mine kommentarer tidligere i dag.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er uenig i at han har angrepet Hagen.

– Jeg har angrepet skattepolitikken til regjeringen, ikke Stein Erik Hagen. Regjeringen har gitt store skattekutt for de få privilegerte, mens det er de mange, for eksempel pendlerne, de som bor på brakke, som får regningen, sier Vedum.