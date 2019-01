SLUTTER: VG-kommentator Frithjof Jacobsen har sagt opp jobben. Til venstre Ap-politiker Jette Christensen. Foto: FRODE HANSEN/JØRGEN BRAASTAD, VG

Frithjof Jacobsen etter avgangen: Må finne meg noe annet å gjøre

Tirsdag ble det kjent at Jacobsen sluttet i VG på dagen. Nå bekrefter han at grunnen er relasjonen til Ap-politiker Jette Christensen.

Jacobsen (49) sier til Medier 24 at jobben som politisk kommentator i VG ble uforenelig med ønsket om å etablere et forhold til politikeren.

– Jeg kan ikke være en politisk kommentator og samtidig være sammen med en politiker. Da var den naturlige konsekvensen at jeg må finne meg noe annet å gjøre, sier han til nettavisen.

1. januar orienterte han VGs politiske redaktør Hanne Skartveit om relasjonen.

– I ferd med å bli kjærester

Den tidligere kommentatoren sier at de er i ferd med å bli kjærester. Det samme sier Jette Christensen (35) til Medier 24 .

Christensen sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Åpenhet er viktig for oss

Sjefredaktør Gard Steiro skriver i et innlegg at ledelsen i VG ikke kjente til relasjonen før Jacobsen uoppfordret opplyste om den.

Han skriver i kommentaren VG i fjor vår fikk kjennskap til at det verserte rykter om Jacobsen og politikeren.

– Vi konfronterte ham med ryktene. Han avviste dem. Det la vi til grunn, skriver Steiro.

Han skriver at ledelsen i VG og Jacobsen er enige om at relasjonen til politikeren ikke er forenelig med hans virke som kommentator.

– Åpenhet er viktig for oss. Vi kan ikke ha skjulte bindinger. Leserne må ikke være i tvil om vår uavhengighet, sier politisk redaktør Hanne Skartveit.

Steiro legger vekt på det samme i sitt innlegg, og skriver at det er gode grunner til at journalister ikke skal ha bindinger eller tette relasjoner til aktører som omtales.

– Vi kan ikke gå inn i detaljer om relasjonens varighet, det tilhører den personalmessige behandlingen av denne saken. Men vi kan si klart at det som har skjedd, er et brudd på vår kontrakt med leserne. Det er vi lei oss for, skriver redaktøren.