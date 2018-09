GJENGANGER: Den russiske mannen som er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, har deltatt på lignende konferanser i en årrekke. Foto: Privat

Dette er den spionsiktede russeren

INNENRIKS 2018-09-23T23:29:46Z

Den 51 år gamle russeren som ble pågrepet på Gardermoen fredag kveld og som nå er siktet for spionvirksomhet i Norge, skal i en årrekke ha deltatt på IT-konferanser rundt om i verden.

Publisert: 24.09.18 01:29

Han er ansatt av russiske myndigheter og skal jobbe med IT i det russiske parlamentet. Han skal blant annet ha holdt foredrag om det russiske parlamentets interne informasjonsflyt.

Får du ikke VGs morgenoppdatering? Meld deg på her!

Torsdag og fredag deltok han på en interparlamentarisk konferanse i regi av ECPRD , The European Centre for Parlimanetary Research and Documentation, på Stortinget. Blant temaene på konferansen var informasjonssikkerhet.

Den siktede russeren har vært tilknyttet ECPRD de siste ni årene. I denne perioden har han deltatt på en rekke arrangementer over hele Europa i regi av nettverket.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VG på epost her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til 92088655.

Reist verden over på konferanser

– Han har vært på jobbseminar og ikke noe annet enn det. Jeg kan si at jobben hans er relevant for den konferansen han var på i Oslo, sier 51-åringens forsvarer, Hege Kristine Aakre til VG.

Konferansene han har deltatt på har blant annet handlet om utveksling av informasjon, ideer og erfaringer mellom parlamenter i Europa, spesielt når det kommer til databehandling. Han har de siste årene blant annet deltatt på konferanser i Azerbaijan, Ungarn, Portugal og nå sist i Norge.

Ifølge NRK skal han ha studert matematikk og informatikk ved statsuniversitetet i Moskva mellom 1984 og 1991.

FAKTA om straffelovens paragraf 121 * Straffelovens paragraf 121 har overskriften «Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter». * Strafferammen er bot eller fengsel inntil 3 år, i motsetning til straffelovens paragraf 122 om «grov etterretningsvirksomhet» som har en strafferamme på inntil 10 års fengsel. * I paragraf 121 berører «den som til fordel for fremmed stat, terrororganisasjon eller uten aktverdig grunn samler inn eller setter seg i besittelse av hemmelig opplysning som, om den blir kjent for en slik stat, terrororganisasjon eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser. * Som grunnleggende nasjonale interesser nevnes: a) forsvars, sikkerhets- og beredskapsmessige forhold, b) de øverste statsorganenes virksomhet, sikkerhet eller handlefrihet, c) forholdet til andre stater, d) sikkerhetsopplegg for fremmede staters representasjon og ved større nasjonale og internasjonale arrangementer, e) samfunnets infrastruktur, så som mat-, vann- og energiforsyning, samferdsel og telekommunikasjon, helseberedskap eller bank- og pengevesen, eller f) norske naturressurser. Kilde: Lovdata

Mistenkelig oppførsel

Ifølge VGs opplysninger skal mannen ha blitt observert på områder inne på Stortinget der han ikke skulle ha vært og at flere personer skal ha bitt seg merke i mannens mistenkelige oppførsel, flere ganger.

– Han har ikke vært i noe område som ikke var åpent for deltakerne. Det er heller ingen som har påstått at han har fått tilgang til et sted han ikke skulle ha hatt tilgang til, sier Aakre til VG.

– De har gjort observasjoner som de mener er mistenkelige, men utover det er det ingen konkrete bevis på at han har samlet inn informasjon. De har vært på vakt og melder inn det som er mistenkelig, men han har gode forklaringer på hva som skal ha skjedd.

Advokaten sier at 51-åringen har forklart seg og at han vil la seg avhøre videre av PST.

– Det er en forklaring, som hvis den stemmer, betyr at han ikke har gjort noe straffbart.

Hun bekrefter også at den siktede har gitt PST tilgang til alle sine elektroniske eiendeler.

Trusselvurdering tok opp konferanser

Politiets sikkerhetstjeneste advarte i sin åpne trusselvurdering for 2018 om at konferanser kan være et yndet mål for etterretningsoperasjoner i Norge.

– Som regel vil offiseren da ha en dekkstilling og et påskudd som gjør det naturlig å ta kontakt. Vi ser at etterretningsoffiserer særlig benytter åpne seminarer og konferanser innen temaer som sikkerhetspolitikk, nordområdepolitikk, teknologi og innovasjon, som arenaer for å etablere slike kontakter. Vi forventer at disse arenaene vil være aktuelle også i 2018, står det i rapporten .