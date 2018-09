PREGET BY: Fire av de fem omkomne i bilulykken i Rjukan var fra Kragerø. Ordfører Jone Blikra forteller at byen er preget etter hendelsen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Kragerø i sorg etter dødsulykken på Rjukan: – Uvirkelig

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra, kjente selv de omkomne personlig. – Her kjenner alle stort sett alle.

Søndag omkom tre kvinner og to menn etter at den amerikansk veteranbil kjørte inn i en fjellvegg på Rjukan . Fire av dem var fra Kragerø i Telemark, den femte fra Skien .

Kommunikasjonrådgiver Torgny Alstad sier til VG at politiet fortsatt ikke har kommet i kontakt med alle de pårørende etter ulykken.

– Alle kjenner alle

Ordfører Jone Blikra forteller til VG at byen er svært preget etter hendelsen.

– Når fire innbyggere blir borte på den måten, preger det hele kommunen. Her kjenner alle stort sett alle. Alle har en eller annen relasjon til de fire personene, sier han.

Han forteller at kommunen kriseteam er tilgjengelig på Kragerø sykehus, og at de pårørende blir tatt godt vare på.

– Kragerø er et lite sted, jeg kjenner de omkomne personlig også. Det er nok for meg som for alle andre, helt uvirkelig at disse personene plutselig er borte, samtidig og på denne måten, sier ordføreren.

Han la mandag ut en Facebook-status hvor han skriver at tankene går til de etterlatte. Innlegget er kommentert med hundrevis av hjerter.

Blikra forteller at kommunen mandag flagger på halv stang for de fire avdøde. Det er også opprettet en kondolanseprotokoll på rådhuset.

Mandag holder Kragerø kirke åpen, ifølge NTB.

Kjørte i fjellvegg

Politiet fikk søndag 13.44 melding om at en bil hadde kjørt inn i en fjellvegg. Bilen var på vei nedover i retning Rjukan på fylkesvei 651, da den kjørte av veien i en skarp 180 graders venstresving. Alle de fem som satt i bilen, tre kvinner og to menn, alle i 50- og 60-årene, omkom.

De kjørte en amerikansk veteranbil. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, og bilen vil bli undersøkt på Notodden trafikkstasjon i løpet av dagen, skriver NRK .

Politiet har avhørt flere vitner og ønsker at personer som har opplysninger tar kontakt med politiet.