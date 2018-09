DØMT: Marion Suge Knight er nå dømt til 28 år i fengsel. Her med sin adviokat i retten i juli 2015. Foto: Patrick Fallon / REUTERS

Morgenoppdatering 21.09.18

INNENRIKS 2018-09-21T03:12:19Z

Dette er noe av det viktigste som skjedde mens du sov.

Publisert: 21.09.18 05:12 Oppdatert: 21.09.18 05:52

Skoleelev arrestert i Agder: Sent torsdag kveld pågrep politiet i Agder en mindreårig person som hadde fremsatt konkrete våpentrusler mot en skole . Eleven innrømmet forholdet og sa det var en dårlig spøk.

Hevder Trump-advokat snakker med FBI: Ifølge ABC har president Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, muligens inngått et samarbeid med FBI . De hevder han har vært i «flere timelange intervjuer» med spesialetterforsker Muellers team siden han erkjente seg skyldig.

Flere anklager reality-lege: Minst seks nye kvinner har stått fram med anklager mot legen Grant Robicheaux, etter at det ble kjent at han er siktet for å ha dopet ned og og voldtatt to kvinner i California.

Rapprodusent fikk 28 år i fengsel: Rapmogulen Marion Hugh Knight, kjent som Suge, har inngått en avtale med påtalemyndigheten for å unngå livstid, og er nå dømt til 28 år i fengsel for å ha drept en mann for tre år siden .

«Superhelt» til ny Tyldum-serie: Hollywoodstjernen Chris Evans, som spiller Captain America i Avengers-filmene, skal spille hovedrollen i en ny TV-serie norske Morten Tyldum skal regissere for Apple.

Dagens leder: Innfør arveavgift