NYTT UVÆR: Lavtrykk i Rogaland, Sørlandet og Østlandet vil føre til kraftig vind fredag ettermiddag. Foto: Meteorologisk institutt

Nytt uvær treffer Sør-Norge fredag: kan få vindkast i over 160 kilometer i timen

INNENRIKS 2018-09-20T15:42:18Z

Selv om uværet har roet seg på Vestlandet, er fortsatt over 2.000 husstander uten strøm. Fredag treffer en ny storm Sør-Norge.

Publisert: 20.09.18 17:42 Oppdatert: 20.09.18 18:43

Selv om onsdagens uværet har roet seg på Vestlandet ventes en ny storm å slå innover Sør-Norge fredag ettermiddag.

– Det er et hissig lavtrykk som treffer Rogaland , Sørlandet og Østlandet fredag. Vi kaller det en atmosfærisk bombe, den blir kraftigere veldig raskt, og på 24 timer går den fra å være en liten bølge til å bli en fullt utviklet storm, forteller vakthavende meteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt til VG.

Farenivået er nå hevet til oransje nivå, som er det nest høyeste nivået.

Full storm i Rogaland

Ifølge meteorologene kan det komme vindkast med en styrke på over 160 kilometer i timen i Sør-Norge.

– Sett bort fra sterk vind vil det også bli regnbyger, og kanskje også torden langs kysten på Sørlandet. I tillegg kan det bli opp mot 10 meter høye bølger i Skagerrak i morgen kveld. Inn mot kysten kan bølgene bli mellom 5 og 7 meter høye, utdyper Thyness.

Ifølge meteorologen vil det blåse opp allerede fredag formiddag. Langs kysten i Rogaland blir det full storm utover kvelden.

– Henger uværet sammen med det vi så på Vestlandet onsdag kveld?

– Dette lavtrykket er nytt, men henger for så vidt sammen med uværet vi hadde på Vestlandet onsdag kveld og natt. Det kommer fra samme kjede med lavtrykk, men stormen er ny, forteller Thyness.

Venter store problemer

Hun forklarer at de venter seg omfattende problemer som følge av det ventede uværet i Sør-Norge.

– Trær vil brekke, det vil bli trøbbel på brygger og i båthavner, og vi vil trolig få problemer med trafikkavviklingen både til lands, til vanns og i lufta:

– Jeg vil anbefale alle å rydde inn løse gjenstander. Sørge for at trampolinen ikke flyr inn i naboens hus, ikke parkere bilen ved siden av et tre, fortøye båten godt, og ellers sørge for å ha vinterdekk om man skal kjøre over fjellet. Det er også lurt å kanskje ikke planlegge å kjøre i morgen kveld, sier Thyness.

Lørdag vil det også bli mye vind, selv om uværet har roet seg, og meteorologen anbefaler folk å droppe fjellturene også denne dagen.

– De bør man vente med til søndag. Det vil blåse hardt i høyden, understreker hun.