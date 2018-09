LOSÆTER: Her er kronprinsesse Mette-Marit på besøk hos bybonde Andreas Capjon på Losæter i Bjørvika i Oslo sentrum i september 2017. Foto: Mariam Butt/NTB scanpix

Byrådet vil betale for bonde i byen

2018-09-25

I neste års Oslobudsjett foreslår byrådet å sette av penger til en egen bybonde. Seks millioner kroner ønsker miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg å bruke på urbant landbruk neste år.

Publisert: 25.09.18

Også i 2020 vil miljøbyråden bruke et tilsvarende beløp. Men planene omfatter mye mer enn bybonden.

– Vi kommer med en ny strategi for urbant landbruk – spirende Oslo – i løpet av høsten. Men vi har startet satsingen allerede og siden 2017 har vi for eksempel hatt en omfattende tilskuddsordning der borettslag kan søke om penger til dyrkekasser i nabolaget eller til egen hønsegård, sier Berg til VG.

For 2017 og 2018 har byrådet satt av totalt 10 millioner kroner til urbant landbruk.

Onsdag legges Oslobudsjettet frem.

Bybonde i to år

Berg opplyser at det kom 1500 dyrkekasser i fjor, og at det ble plantet flere tusen spiselige planter, bærbusker og frukttrær.

Oslo har hatt en bybonde, Andreas Capjon, siden 2016. Men det er Norges Bondelag som har tatt regningen hittil. Nå ønsker byrådet å sette av midler slik at ordningen ikke legges ned.

På Losæter ved Sørenga er det laget rundt 100 parseller hvor det blant annet dyrkes grønnsaker og en åker med urkorn.

– I tillegg er det mange fellesprosjekter på Losæter som bybonden står for, sier Berg og legger til at 1,5 million kroner vil gå til å sikre videre drift av bybonden.

Hun peker på at kommunen også har hatt prosjekter i Vaterlandsparken og Sofienbergparken hvor ungdommer har hatt sommerjobb med å dyrke grønnsaker og plante blomstereng.

Grønne oaser

– Oslo kommune vil i 2019 ha en egen bybonde som en del av satsingen på urbant landbruk. Vi vil at enda flere skal få oppleve gleden av å dyrke egen mat. Losæter er blitt en viktig arena for kunnskap om urbant landbruk i Oslo. Med en egen bybonde kan Losæter videreutvikles som et viktig samlingspunkt for landbruk i Oslo, skriver Berg i en e-post.

Gjennom en tilskuddsordning vil blant annet borettslag kunne søke om penger til å komme i gang med urbane landbruksaktiviteter, for eksempel skape grønne oaser i bakgårder.

– Vi vet at mange biearter og andre pollinerende arter er truet. Når vi dyrker ulike vekster i byen vår gjør vi også byen bedre for bier og annet biologisk mangfold, skriver Berg videre.

Frp er negative

– Det er mye annet vi heller ville brukt pengene på enn urbant landbruk. Det hadde for eksempel vært bedre å bruke dem på universell utforming slik at alle med funksjonsnedsettelse kan komme seg greit frem, sier Camilla Wilhelmsen, nestleder av Byutviklingskomiteen, til VG.

– Senker pulsen

Nasjonal talsperson for MDG, Une Bastholm, beskriver bybønder og urbant landbruk som ekte grønne tiltak.

– Det gir mer grønt i byrommene, og lager møteplasser for barn og voksne på tvers av kulturer og sosiale lag. Når stadig flere av oss bor i by, er det i seg selv viktig å holde ved like kunnskapen om hvor maten kommer fra. Dessuten senker det pulsen å stikke fingeren i jorden iblant, sier hun til VG.

På samme måte som at alle byer bør ha gode lekeplasser, tror Bastholm at alle kommer til å egne planer og satsinger på utbant landbruk om få år.

– De Grønne jobber allerede for urban dyrking i mange norske byer i dag, og venter bare på at de andre partiene kommer etter.