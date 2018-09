NY GRANSKING: Carl I. Hagen vil ha en uavhengig ekstern gransking av forholdet mellom Inga Marte Thorkildsen (SV) og Utdanningsetaten. Foto: Tore Kristiansen

Ekstern gransking av Inga Marte Thorkildsen nedstemt etter opphetet debatt

Et borgerlig forslag om å granske skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ble nedstemt i kontrollutvalget tirsdag. Onsdag fremmer Frp et nytt forslag.

De siste ukene har det stormet rundt Utdanningsetaten, etter at det ble sendt inn et anonymt varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Hun har blant annet blitt beskyldt for trakassering.

Det pågår nå det mange beskriver som en konflikt mellom skoledirektør Astrid Søgnen, og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Nedstemt

I et felles brev fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF tirsdag, omtalt av Nettavisen , krevde partiene at det settes i gang undersøkelser av mulig brudd på byrådets opplysningsplikt overfor bystyret. Brevet ble tirsdag sendt til Kontrollkomiteens medlemmer i Oslo kommune .

«Vi ber om at det benyttes ekstern kompetanse i undersøkelsene, dersom dette er nødvendig for at varslerne skal ha tillit til prosessen», skrev partiene.

Forslaget ble tirsdag nedstemt i kontrollutvalget, etter det VG får beskrevet som en opphetet debatt.

Etter forslag fra nestleder av kontrollutvalget Rune Tokle (Ap) ble det vedtatt at kontrollutvalget ber om å bli orientert om innholdet i varslene mot byråden, og «om varslene inneholder elementer som bør undersøkes av Kommunerevisjonen».

Vil fremme forslag

– Jeg synes det var meget uklokt. Men vi er ikke ferdige med saken selv om det ikke ble flertall i kontrollutvalget, sier Carl i Hagen (Frp) til VG.

I forrige uke gikk han ut i VG og sa han ønsket at en gransking av forholdet mellom disse to partene, uavhengig av brevet til kontrollutvalget. Han kommer fremdeles til å fremme et lignende forslag under dagens bystyremøte i Oslo rådhus.

– Det vi har formulert er litt annerledes enn det som var oppe i kontrollutvalget. Det gikk på opplysningsplikten overfor bystyret, mens vi vil ha en undersøkelse av hvordan byrådet gir instrukser til etaten, sier han, og viser til at både skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og hennes forgjenger Tone Tellevik Dahl (Ap) har sagt at det har vært utfordrende å samarbeide med Utdanningsetaten (UDE).

– Det har vært påstått at UDE saboterer nye tiltak. Dette må vi komme til bunns i: Er det UDE som saboterer gjennomføring av byrådets politiske vilje, eller er det byråden som ikke har gitt formelt riktige instrukser?

I det anonyme varselet fra flere ledere i Utdanningsetaten, hevder de at Thorkildsen gjentatte ganger uttaler usanne ting i mediene. «Dette gjelder spesielt styringsdialogen mellom byråd og underliggende etat der hun hevder å ha gitt beskjeder som aldri er formidlet», skriver varslerne.

Oslo Frp vil fremme forslag om at kontrollutvalget gjennomgår «fastsettelsen av politiske føringer, instrukser og styringsdialog mellom byråd/byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap og Utdanningsetaten, hvordan disse blir kommunisert til etaten, og fulgt opp av denne. Gjennomgangen gjennomføres av kommunerevisjonen eller av ekstern aktør etter kontrollutvalgets avgjørelse.»

Har ikke tillit til gransking

Medlem av kontrollutvalget Henrik Gjerding (Frp), har ikke tillit til at Raymond Johansen skal kunne granske sitt eget skolebyråd objektivt:

– Mitt argument her er det at hvis du gransker deg selv så er det en lite valid gransking, og fasiten er gitt. Det er lite etterrettelig, sier han til VG.

Rune Tokle, medlem av kontrollutvalget for Arbeiderpartiet, motsetter seg denne beskrivelsen:

– For det første skal han ikke granske seg selv - han skal håndtere et varsel som har kommet inn gjennom varslingsordningen mot en i byrådet, som han er den nærmeste overordnede til, sier han til VG.

Han mener det ville være feil å vedta en gransking i kontrollutvalget før bystyret har tatt stilling til saken. Bystyret skal få en redegjørelse om saken onsdag.

– Det vil ikke passe helt at bystyrets kontrollorgan skal fatte vedtak om granskning før bystyret har fått en redegjørelse og sagt hva de vil. Vi ba i stedet kommunerevisjonen om å orientere kontrollutvalget om innholdet i varselet, og komme med en vurdering om varslene inneholder elementer som bør undersøkes av Kommunerevisjonen , sier han om sitt forslag, som ble vedtatt.

Byrådsleder Raymond Johansen har ikke besvart VGs henvendelser. Han har tidligere forklart at det er et prinsipp at de som skal behandle en varslersak er den overordnede til den det er varslet mot. Det er derfor han har kommet til at det er ham som byrådsleder som skal håndtere og konkludere i saken, har han tidligere sagt.