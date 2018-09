DELER SIN HISTORIE: Khaled forteller at han føler seg utnyttet av kvinnen han så på som en omsorgsperson. Foto: Fredrik Solstad

Sexpress på asylmottak: Etterspør krav til opplæring av frivillige

Flere frivillige organisasjoner sier det er store forskjeller i opplæringen og oppfølgingen av frivillige. Nå etterspør organisasjonene selv minstekrav.

Lørdag kunne VG avdekke at unge, mannlige asylsøkere er blitt utsatt for sexpress og uønsket seksuell oppmerksomhet av norske, frivillige kvinner ved asylmottak . Mennene fortalte at de fikk gaver, penger og hjelp – og at de følte seg forpliktet til å ha sex med kvinnene.

Det er store forskjeller i opplæring og oppfølging av frivillige i de ulike organisasjonene som engasjerer frivillige til forskjellige aktiviteter i asylmottak.

– Vi jobber veldig forskjellig som organisasjoner, forteller enhetsleder for humanitære programmer i Røde Kors , Karin Afeef.

Generelt er Røde Kors bevisst på at beboerne på asylmottak er i en sårbar situasjon, oppgir hun.

Alle ansatte og frivillige må:

Levere en politiattest som ikke kan være eldre enn tre måneder

Skrive under på en personvern- og en etikkerklæring

Gå gjennom et kurs i løpet av de første seks månedene. Kurset inneholder psykisk og psykososial førstehjelp, bakgrunnsinformasjon om migrasjon i Norge og en rekke dilemmaoppgaver

I etikkerklæringen de ansatte og frivillige skriver under på er «Forbud mot seksuell utnyttelse» et eget punkt.

Røde Kors har opplevd at enkelte som ønsket å verve seg som frivillige har gått over til andre organisasjoner med færre krav, forteller Afeef.

– Bør det være noen generelle krav til hvordan organisasjoner lærer opp frivillige som er i kontakt med sårbare mennesker?

– Det bør være noen minstekrav om opplæring og oppfølging for dem som er i kontakt med sårbare mennesker i samfunnet. Men de kan nok best artikuleres i samråd med organisasjonene, sier Karin Afeef.

– Bør stille krav

– Vi kjenner til at våre medlemsorganisasjoner har ulike tiltak for oppfølging av frivillige, blant annet etisk plattform, opplæring, veiledning og nettverkskontakt, sier styreleder i Refugees Welcom Norway (RWN), Guri Jørstad Wingård.

Refugees Welcome Norway er i dag en paraplyorganisasjon for lokale og tematiske organisasjoner og grupper. De rekrutterer ikke frivillige selv, men forvalter nettverk mellom forskjellige medlemsorganisasjoner og -grupper.

– Unge enslige asylsøkere er i en sårbar posisjon. Det bør være en forutsetning at myndigheter og mottaksoperatører stiller krav til frivillige og organisasjoner som skal være støtteapparat på et asylmottak. Er asylsøkeren i tillegg mindreårig, gjelder dette i spesielt sterk grad, sier Wingård.

Wingård forteller at RWN tar avstand fra all utnyttelse, men opplyser det har vært enkelttilfeller i RWN-miljøet der grenseforståelsen av seksuell oppmerksomhet har vært en av utfordringene.

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker. Det vi har til rådighet i slike tilfeller er vårt eget frivillige tillitsvalgtapparat som følger opp med råd og retningslinjer. Ved straffbare forhold vil anbefalingen være anmeldelse, sier hun.