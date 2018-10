FORAN: Partileder Knut Arild Hareide vant mandag kampen om delegatene. Men alternativet til nestleder Kjell Ingolf Ropstad leder fortsatt på landsbasis. Foto: Helge Mikalsen

Hareide vant i tre fylker - kaos da Buskerud snudde totalt

ELVERUM/NORESUND (VG) Etter flere dramatiske fylkesårsmøter gjorde partileder Knut Arild Hareide et byks fram i kampen om KrF. Buskerud KrF endret delegatvalget etter SMS fra partisekretæren.

Hareide gikk på et voldsomt nederlag i Rogaland denne helgen, hvor hele 15 av 16 delegater ble «blå» . Mandag kveld fikk Hareide sin revansj og kunne hente 12 delegater til sin side.

Buskerud snudde totalt

Størst dramatikk ble det i Buskerud, hvor fylkesårsmøtet ble rammet av kaos og konflikt. De skulle egentlig sende de samme personene som de alltid sender på landsmøtet. Men det ville medført at de hadde sendt fire blå delegater og to røde.

En avstemning i salen viste imidlertid at hele 58 prosent faktisk ville ha rødt. Og person etter person gikk sinte opp på talerstolen og sa det var uaktuelt å sende flest blå delegater.











DRAMA: Det ble fullt kaos på fylkesårsmøtet i Buskerud KrF mandag kveld. De endte opp med å snu om på delegatene.

Partileder Knut Arild Hareide måtte kalle inn til krisemøte etter møtet i Rogaland, hvor mindretallet mente de ikke hadde blitt hørt . Den «blå» fylkeslederen Hege Irene Fossum prøvde å overtale Buskerud til å holde på de blå delegatene. Men til ingen nytte.

– Jeg mente det var riktig å sende dem vi har tradisjon for å sende. Da er KrFU representert, og KrF Kvinner er representert, sier Fossum til VG.

Sms fra partisekretæren

Midt under kaoset om valget av delegater, trådte fylkessekretær Billy Taranger frem og referte tekstmeldinger han hadde mottatt fra KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson.

Johnson har vært statsråd i begge Kjell Magne Bondeviks regjeringer og er velkjent som en sterk støttespiller for Hareides prosjekt om å ta KrF inn i regjering med Ap og Sp. Hun skrev til fylkessekretæren:

– Enig. Tenker det samme som deg. 2 for H og 4 for Ap, skriver generalsekretær Johnson.

– Hei. Ser dere holder på i Buskerud. Er tilgjengelig om det skulle være spørsmål i forhold til delegasjonsfordeling. Lykke til! Hilde, skrev hun først.

Flere timer på overtid endte det dermed med at de sendte fire røde delegater og to blå. En seier for Hareide.

Full rød seier i Finnmark

Da Finnmark mandag kveld hadde sitt årsmøte over telefon, var det ikke en eneste person i hele fylkesstyret på 14 personer som ville samarbeide med Høyre, Venstre og Frp.

Alle der støttet Hareide - og dermed sender altså Finnmark fire røde delegater.

Flest røde i Hedmark

I Hedmark KrF vil 62 prosent felle Erna Solberg og heller gå i regjering med Ap og Sp. Derfor sender de fire røde delegater og to blå.

Flere i Hedmark KrF mente imidlertid at Knut Arild Hareide har kjørt et løp i retning av Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet som han ikke har hatt nødvendig forankring i partiet.



NYVALGT RØD: Så glad blir en KrF-delegat. Magne Rydland skal stemne for en rød regjering der KrF er med på landsmøtet 2. november.

Det er meget kritikkverdig at vår leder har ført samtaler på bakrommet med Støre i over et år uten at dette sideskiftet er drøftet med hans nestledere, stortingsgruppen eller velgerne, sier Frøyshov til VG.

Visste du? Slik var Hareide og Støres hemmelige møter

– Dette må karakteriseres som et svik mot oss, sa Frøyshov som er tidligere leder i Hamar KrF og en av drøye 40 delegater på det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Hedmark KrF.