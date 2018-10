PÅ FRIFOT: Makaveli Lindén er etterlyst over hele verden for drapet på Heikki Paltto Bjørklund (24) på Majorstuen mandag i forrige uke. Foto: INTERPOL

Behandling av Lindén «akutt» avsluttet ni dager før drapet

INNENRIKS 2018-10-23T10:59:03Z

Etter å ha blitt prøveløslatt på sensommeren i år ble drapssiktede Makaveli Lindén (20) overført til et internat for unge menn. Behandlingen ble avsluttet bare ni dager før Heikki Bjørklund Paltto (24) ble knivdrept.

Publisert: 23.10.18 12:59

Da 20-åringen slapp ut fra fengsel den 10. august samtykket han til å bli overført til et behandlingshjem. I regi av den svenske sosialtjenesten ble han plassert på et internat for unge menn i alderen 16–21 år med avhengighetsproblemer. Det viser dokumenter fra den svenske kriminalomsorgen som VG har fått tilgang til.

3. oktober snakket kriminalomsorgen med Lindén på telefonen og avtalte at neste samtale skulle skje 11. oktober.

Men hverken kriminalomsorgen og sosialtjenesten klarte å nå ham på telefon denne dagen, og kriminalomsorgen opplyste til Lindén på SMS at han risikerte å bli gjeninnsatt dersom han ikke møtte til samtale 15. oktober.

Behandlingen av Lindén hadde imidlertid blitt avsluttet «akutt» den 6. oktober etter at det hadde oppstått en konflikt mellom ham og andre beboere, ifølge dokumentene.

Norsk politi mener han i dagene etter å ha forlatt behandlingshjemmet dro til Norge.

12. oktober sendte Lindén en SMS til friomsorgen og skrev at han var blitt nødt til å forlate Uppsala på grunn av trusselbildet rundt ham, og at han nå var i Göteborg. Han forklarte at sosialtjenesten hadde oppfordret ham til å kontakte politiet angående beskyttelse mot truslene og å oppsøke psykiatrien.

Dette skal han ikke ha vært interessert i å gjøre, opplyste sosialtjenesten, ifølge dokumentene.

Senere, dagen før Heikki Bjørklund Paltto ble funnet brutalt drept, sendte Makaveli Lindén en SMS til sin tilsynsfører der han opplyste at han hadde reist til Tyskland fordi han fryktet for sitt liv. Norsk politi mener at han på dette tidspunktet var i Oslo.

«Middels risiko» for nye lovbrudd

Før Lindén ble prøveløslatt vurderte kriminalomsorgen at han hadde «middels» risiko for å begå nye lovbrudd. Fordi han etter svensk lov regnes som en ungdom ble han likevel pålagt å ha ukentlig kontakt med kriminalomsorgen. Prøvetiden var satt til å vare i ett år.

I beslutningen skrive de at Makaveli Lindén har flere «behovsområder»:

Antisosial historie

Kriminelle holdninger og verdier

Omgang med «prokriminelle»

Antisosialt personlighetsmønster

Narkotikamisbruk

Psykisk sykdom

Ifølge beslutningen om vilkårene etter prøveløslatelsen har 20-åringen tidligere gjennomført den svenske kriminalomsorgens rusavhengighetsprogram «PRISM».

« Lindén opplever at programmet har vært givende og han har begynt å reflektere over hvordan han tidligere har levd sitt liv, samt blitt utrustet med verktøy for fremtiden. », skriver kriminalomsorgen.

«Grenseoverskridende oppførsel»

Videre står det at han likevel ikke hadde vist interesse for å fortsette denne typen behandling, og at kriminalomsorgen mener han fremdeles har « mye å jobbe videre med » og behov for oppfølging.

Det vises blant annet til at han under tidligere opphold på anstalt har vist « en hel del grenseoverskridende og upassende oppførsel » mot både innsatte og ansatte.

Søndag skrev VG at Makaveli Lindén så sent som en uke før løslatelse ble satt i isolasjon. Det skjedde etter at han hadde truet de ansatte slik at fengselet fryktet for deres liv og helse.

Folk som tidligere har møtt Lindén under soning forteller til VG at han var en person som folk var redde for, som kunne være truende dersom han ikke fikk den respekten han mente han skulle ha.

Den siste dommen sonet 20-åringen for å ha tatt seg inn vinduet til et kollektiv i Uppsala sentrum, og truet og ranet beboerne med kniv.

Tidligere er han dømt for tyverier, ran, trusler, vold og brudd på narkotikalovgivningen.