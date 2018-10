FIKK IKKE REISE: Tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen og partileder Knut Arild Hareide, her under markeringen av Syversens 50-årsdag i 2016. Foto: Christian Clausen

Trøndelag KrF snudde: Nektet Syversen å tale for Høyre-samarbeid

BERGEN/SKOGN (VG) KrFs tidligere parlamentariske leder, Hans Olav Syversen, ble nektet å innlede på Trøndelag KrFs fylkesårsmøte.

– Jeg kan bekrefte at jeg kunne innlede, men fikk beskjed om at det ikke var aktuelt likevel, sier Syversen til VG.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier det var ledelsen i Trøndelag KrF som bestemte seg for likevel ikke å ha Syversen på årsmøtet.

– Jeg og resten av partiledelsen mente det var en god idé å ha Hans Olav på årsmøtet i Trøndelag, men så meldte ledelsen i fylket at de syntes den beskjeden kom for sent, sier Hareide til VG.

Var Ropstads forslag

Ifølge VGs opplysninger var det KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad som opprinnelig foreslo at Syversen skulle reise til Trøndelag.

Opprinnelig var opplegget for det ekstra årsmøtet at Bjørg Tørresdal, tidligere stortingsrepresentant for KrF fra Rogaland og bosatt i Trøndelag, skulle redegjøre for begge syn.

Kilder sier til VG at det var fylkesstyret i Trøndelag takket nei til tilbudet om en innledning fra Syversen.

Derfor ble opplegget til slutt at Tørresdal innledet for Knut Arild Hareides syn.

Bakgrunnen skal ha vært reaksjoner fra høyresiden i KrF, mot at de ikke får en fremtredende innleder i debatten på Trøndelag-årsmøtet.

Tidligere leder i Nord-Trøndelag KrF, Johannes Sandstad, var den som redegjorde for forslaget om å gå inn i Solberg-regjeringen, på årsmøtet på Skogn.

Også Hans Fredrik Grøvan er til stede på årsmøtet på Skogn og har redegjort for sitt syn om å bli i opposisjon.

Mer dramatikk

Lørdag morgen oppsto det dramatikk da sentrale personer i Hordaland KrF fryktet fylkeslaget i Trøndelag KrF ville ende med å sende en helrød delegasjon til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

Trøndelag KrF skal sende til sammen 12 delegater.

Helrødt

Leder Knut Arild Hareide sa til Adresseavisen lørdag at han forventer en helrød delegasjon fra Trøndelag KrF. Dersom alle som møter på fylkesårsmøtet her er enige med Hareide, vil Trøndelag kunne følge prinsippet om forholdstallsvalg og likevel ikke sende noen blå delegater.

Erfaren kvinne for Hareide

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier til VG at partiledelsen er enige om hvem som skal få reise på fylkesårsmøtene.

– Vi har hatt møter i ledelsen og står sammen om den løsningen som er valgt for hvem som skal innlede for de ulike alternativene på fylkesårsmøtene. I tillegg er fylkesårsmøtene helt suverene til å bestemme hvem de ønsker å invitere, sier Ropstad.

VG har så langt ikke lyktes med å få en kommentar fra leder Jon Tviberg i Trøndelag KrF.