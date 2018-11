SJOKKERT: Anny Sangulin eier og driver baren Graaf van Egmont som ligger midt i en fasjonabel handlegate i den belgiske byen Mechelen. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Bareier i Mechelen om merkelig gjest: – Helt sikker på at det var Makaveli Lindén

MECHELEN (VG) Anny Sangulin driver bar rett over gaten for leiligheten der Johanna Jostameling (58) ble funnet drept. Hun er helt sikker på at hun har hatt besøk av Makaveli Lindén rundt tidspunktet for drapet.

Baren Graaf van Egmont ligger på gaten med samme navn i sentrum av byen Mechelen, midt mellom Brussel og Antwerpen i den flamske delen av Belgia .

Vanligvis er dette bare en fasjonabel handlegate, men nå har det rolige nabolaget blitt rystet av en brutal kriminalsak.

Bareieren Anny Sangulin forteller til VG at hun fikk sjokk da hun tirsdag leste om siste utvikling etter drapet på 58 år gamle Johanna Jostameling som bodde like over gaten:

– Da jeg så bildet kjente jeg igjen ham med en gang, sier bareieren til VG.

Hun sikter til bildet av Makaveli Lindén som tirsdag kveld dukket opp i belgiske medier.

Den 20 år gamle svensken, som har erkjent drapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo, knyttes nå også til drapet på Jostameling.

Sangulin forteller at mannen hun mener må ha vært Lindén kom inn i baren om ettermiddagen enten lørdag 20. oktober eller mandag 22. oktober, hun er ikke helt sikker.

– Han bestilte først en kaffe, men den ville han ikke ha likevel. Så ba han om en øl, men den drakk han bare så mye av, sier Sanguling og holder opp en pekefinger og tommel med noen få centimeters avstand.

Ifølge belgiske medier er politiets teori at Jostameling ble drept noen dager før hun ble funnet 24. oktober.

– Påvirket av narkotika

Bareieren sier hun la merke til den unge mannen fordi han oppførte seg så merkelig.

– Han må ha vært påvirket av narkotika. Eventuelt alkohol. Han var fjern og veldig alvorlig. Det var ikke antydning til smil, sier hun.

Onsdag formiddag er det nærmest folketomt i baren, men da Lindén angivelig var på besøk var det flere mennesker her.

– Han pratet ikke med noen andre, men han bestilte på engelsk og gjorde opp for seg, sier Sangulin.

Når VG viser henne flere ulike bilder av Makaveli Lindén, blir hun om mulig enda mer sikker i sin sak.

– Ja, ja, ja, ja. Han var her. Akkurat sånn så han ut. Han hadde den jakken og den ryggsekken, sier Sangulin resolutt når hun ser overvåkningsbildene fra Skøyen stasjon som norsk politi gikk ut med mens 20-åringen ennå var på flukt.

Pågrepet i Dijon

23. oktober ble den 20 år gamle svensken pågrepet av fransk spesialpolitiet da han ankom Dijon med tog . I forrige uke ble han avhørt i forhørsretten med den norske etterforskningsledelsen og sin norske forsvarer til stede.

Da erkjente Lindén straffskyld for drapet på Heikki Bjørklund Paltto 15. oktober og for grovt ran i Essendrops gate tidligere samme dag.

Han norske forsvarer sa da til VG at hans klient fremsto som «angrende og sterkt preget av situasjonen». I dette avhøret skal han ha innrømmet at han brukte rusmidler samtidig som han var i Oslo.

Tirsdag ettermiddag bekreftet belgisk politi overfor VG at de mistenker at Makaveli Lindén kan være gjerningsmannen bak drapet på Johanna Jostameling.

Når VG kontakter påtaleleder i distriktet og talsperson Nele Poelmans onsdag svarer hun at etterforskningen er hemmelig og at politiet derfor ikke kommer til å gå ut med mer informasjon

– Politiet har ikke lov til å gi intervjuer. Jeg er den eneste som har lov til å uttale meg om etterforskningen, men dommeren på saken har gitt meg forbud mot å gi ut flere detaljer eller mer informasjon, opplyser Poelmans.