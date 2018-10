1 av 2 VIKING-STED: Tett på E6 ligger den godt synlige Jellestad-haugen (den røde sirkelen). Skipet ligger like nord for haugen, i det grå området av bildet. Lars Gustavsen, NIKU

Vikingskipet i Halden mest sannsynlig høvding- eller kongegrav

Historieprofessor Bjørn Bandlien mener at det over 20 meter lange skipet som ble funnet i Halden tilhørte en maktperson fra en eksklusiv elite.

Vikingskipfunnet på Jellestad i Halden har fått massiv oppmerksomhet i hele verden . Skipet, som trolig strekker seg over 20 meter, har fått navnet Jellestadskipet, og er funnet av samme teknologi som oppdaget myteomspunne Stonehenge.

Bjørn Bandlien underviser i blant annet vikingtiden ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han forteller til VG at det er knyttet stor spenning til funnet, ettersom det er første gang på 115 år et norsk vikingskip er oppdaget. Han forklarer at funnet kan kaste lys over vikingtiden, og bidra til å utvide historien.

– Jeg tenker at dette funnet potensielt kan fortelle mye mer om ritualene og selve gravleggingen. Det vi vet for eksempel ut fra Oseberg-funnet, er at massive ofringer er antydet i forbindelse med gravleggelsen. Et dusin med hester, hunder, økser og mat, sier han.

Tilhører elite

Osebergskipet er det seneste vikingskipsfunnet før Jellestadskipet, og ble funnet i 1903. Også det strakte seg over 20 meter, noe som ifølge Bandlien tyder på at den som ble gravlagt tilhørte en eksklusiv elite.

– Vi har bare rundt 20 så svære skip fra vikingtiden i hele verden. Det er veldig eksklusivt og lengden i seg selv tyder på veldig høystatusskip.

– Det tyder på en virkelig stor makt, som høvding- eller kongemakt, forklarer han.

Også Gokstadskipet som ble utgravd i 1880 strekker seg over 20 meter. Tuneskipet som ble funnet i Fredrikstad i 1867 var noe mindre, anslagsvis rett over 18 meter.

Kan være kvinne

I Osebergskipet ble det funnet to kvinner, hvor den ene var antatt å være av høy status.

– Når man snakker om høvdinger tenker man ofte på menn, men det hadde vært veldig gøy hvis det var noen damer der inne. Det får vi se på, om det er mulig å fastslå. Vi har jo Oseberg-dronningen, så hvorfor ikke? Man kan tenke seg kvinner med politisk makt i vikingtiden, sier han.

Også i Birka, den tidligere vikinghandelsplassen vest for Stockholm, ble det i fjor analysert et skjelett fra en høvdinggrav som viste seg å tilhøre en kvinne.

1 av 3 OSEBERGSKIPET: Bygget på Sørvestlandet i år 820 og funnet i 1903. Skjelettrester fra to kvinner er funnet i skipet, og teorien er at en av disse var en person av høy status. Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix

Kan fortelle om handelsreiser

Jellestadskipet ligger bare en halvmeter under bakken, hvor luft og oksygen har kommet til. Det kan ha brutt ned treverket, i tillegg til at jordeiere på 1700- og 1800-tallet flere steder jevnet ut jordhaugene og brukte jorden derfra til å spre på jorden sin.

Bandlien forteller at det til tross for at det er liten sjanse for at treverket fortsatt er bevart, kan det finnes rester av sverd, glassperler eller metallkunstverk i graven.

– Da kan man si noe om hvor den høvdingen har hatt kontakt. Er det mot Østersjøen, Kiev-riket og Silkeveien eller sørover mot Danmark eller England. Kan man finne arabiske mynter fra kalifatet i Bagdad? Det gir et kjempepotensial, sier han entusiastisk.

Det ble i tillegg til skipet funnet minst åtte tidligere ukjente gravhauger og fem langhus på området. For tre år siden ble det funnet et 1500 år gammel hengesmykke i området.