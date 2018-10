Mann skylt på havet i Finnmark

En stor leteaksjon er satt i gang for å finne en mann i 20-årene som er skylt på havet i Måsøy kommune i Finnmark.

NTB

– Mannen sto på land sammen med broren da han ble tatt av en bølge og skylt på havet. Vitner sier at det kom store dønninger inn over bergene rett før hendelsen skjedde, sier operasjonsleder Svein Erik Jakobsen i Finnmark politidistrikt til TV 2.

Hendelsen skjedde ved Rolvsøya i Måsøy kommune. Politiet ble varslet ved 13.30-tiden.

Store ressurser er satt inn i et forsøk på å finne den savnede mannen. Både et Sea King redningshelikopter, to redningsskøyter og dykkere er involvert i leteaksjonen. Politiet har funnet en ytterjakke i havet som antas å tilhøre den savnede mannen.

De to brødrene, som begge er i 20-årene, er av utenlandsk opprinnelse.