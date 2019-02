FORESLÅR GUTTE-TILTAK: Et 11. skoleår spesielt for gutter som strever med skolen og ikke er helt klare for videregående – er et av forslagene fra Camilla Stoltenberg og et eget utvalg – til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Foto: Helge Mikalsen, VG

Sterk støtte til 11. skoleår som gutte-tiltak

Både regjeringspartiene og Arbeiderpartiet støtter tiltaket om et nytt 11. skoleår for elever som ikke er klare for videregående.

Tiltaket er ett av flere forslag fra det regjeringsoppnevnte utvalget som skal komme med tiltak for å hjelpe gutter som strever i skolen.

Utvalget, som ledes av Camilla Stoltenberg, avga sin rapport til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mandag.

– Vi foreslår et utforskende skoleår mellom ungdomsskolen og den videregående skolen – kanskje i samarbeid med folkehøgskolene. Dette skal ikke være stigmatiserende, sier Stoltenberg.

Tiltakene Dette er noen av tiltakene som er foreslått av Stoltenberg-utvalget: * Gratis førskole med minimum fem timer lekbasert læring i uken for alle femåringer. * Obligatorisk heldagsskole for alle elever på 1.–4. trinn. * Et 11. utforskende skoleår etter ungdomsskolen der ungdommer som ikke er klare for vgs. kan kombinere fag de interesserer seg for, med muligheten til å forbedre karakterer. * Vekting av karakterer i grunnskolen etter timetall i faget. * Et mindretall av utvalget går inn for utprøving av flere former for fleksibel skolestart. * Innføre nasjonale prøver i lesing og regning på 3. trinn og skriving på 8. trinn. * Innføre krav om at skolene må tilby minst fem valgfag, og systematisk prøve ut ulike modeller for å øke timetallet i valgfag på ungdomsskolen. * Lovfeste at vedtak om spesialundervisning utløser rett til personell med relevant spesialpedagogisk kompetanse i 80 prosent av timene. * Standardisert kartlegging av barns utvikling ved fire- og seksårsalderen til forskning og systemrettet arbeid. * Nasjonalt register for barnehage og grunnopplæringen forvaltet av SSB, som gjør det mulig å følge enkeltpersoners læring og utvikling over tid. (Kilde: Stoltenberg-utvalget)

Ser til Danmark

Hun viser Danmark der et lignende ekstra skoleår benyttes av en betydelig andel av hvert årskull om går ut av grunnskolen.

– Et 11. skoleår vil kunne fungere både som et modnings- og motivasjonsår, kort sagt et viktig løft for elever før videregående. Det er et stort og viktig forlag fra oss, sier medlem i Stoltenberg-utvalget, professor Terje Ogden til VG.

Fra før har den utvidede firepartiregjeringen i sin regjeringsplattform tatt med et eget punkt om et 11. skoleår for elever som ikke er klare for videregående:

Regjeringen – «vil gi elever som har svake resultater fra ungdomsskolen, bedre tilpasset overgang til videregående opplæring gjennom tilbud som Ung11,» heter det i styringsdokumentet fra Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Vi vil tilby et utforskende skoleår etter grunnskolen, heter det videre i plattformdokumentet.

Støre positiv

Ap-leder Jonas Gahr Støre er i stor grad på linje med regjeringen om et 11. skoleår for elever som ikke er klare for videregående skole rett etter 10. klasse og ungdomsskolen.

– Vi vil prøve ut nye tilbud til elever som ikke er klar for videregående, men det viktigste må være å gi alle elever den opplæringen de trenger før dette, sier Støre til VG.

Ap mener et ekstra skoleår må legges til videregående.

– Dette for å unngå at elever opplever at de må «bli igjen» på ungdomsskolen, men heller får et tilbud som gir dem mer motivasjon og bedre grunnlag for videregående, sier Støre.

Overfor VG mener han at et samarbeid med folkehøgskolene – som i Danmark – er er veldig spennende tanke.

Handal kritisk

Både Senterpartiet og lærernes mektige og største fagorganisasjon, Utdanningsforbundet, er imidlertid svært kritisk til et mellom-skoleår etter ungdomsskolen.

– Det kan fort bli en hvilepute fremfor å jobbe med bedre og mer tilpasset innhold for de aktuelle elevene og guttene spesielt i grunnskolen og på videregående, advarer både Marit Knutsdatter Strand i Sp og leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Sistnevnte synes heller ikke hverken regjeringen eller Stoltenberg-utvalget tydeliggjør hva et 11. skoleår egentlig skal være.

– I kombinasjon med økte karakterkrav for å komme inn på videregående skole, kan et 11. skoleår fort bli stigmatiserende for elevene som bruker dette året – selv om man forutsetter at det ikke skal være stigmatiserende, sier Handal til VG.

Strand synes heller ikke et 11. skoleår for de få er en god løsning når målet er å gjøre skolen mer praktisk og motiverende for de mange.

