LEVER I FRYKT: Ann Kristin forteller at hun måtte sykmelde seg to ganger på grunn av netthetsangrepene til Ivar Underberge.

Saken mot Underberge avvist igjen: – Feigt og latterlig

Ann Kristin ble hengt ut og trakassert på nett for å gjøre jobben sin. Saken ble anmeldt, men henlagt av både politi og Statsadvokat. Nå fortsetter hetsen fra Ivar Underberge.

Publisert: 20.02.19 23:17







Saken ble anmeldt i juni i fjor, og etter fire uker ble den henlagt av politiet. I desember fikk hun vite at klagen på henleggelsen til statsadvokaten ikke fikk medhold.

– Jeg kjenner på en følelse av angst og maktesløshet. Det er feigt og latterlig at en sak som er så klokkeklar ikke blir tatt tak i, sier Ann Kristin, som forteller at hun var sykemeldt i en drøy uke etter at det ble publisert et nytt innlegg om henne. Nå lever hun i konstant frykt for nye angrep fra Underberge.

– Fritt vilt

VG publiserte i desember reportasjen «Netthetseren ingen klarer å stoppe», som viser hvordan Ivar Underberge i en årrekke har hengt ut nordmenn som pedofile, incestovergripere og kriminelle. Minst 30 nordmenn er blitt omtalt på nettsidene hans.

les også Lovløst på nett

Underberge er dømt til å fjerne minst to av innleggene, men myndighetene har ikke noe verktøy til å fysisk tvinge ham til å slette de ærekrenkende innleggene han er dømt for.

VG har også gitt Ivar Underberge mulighet til å svare på påstandene som er rettet mot ham i denne reportasjeserien. Han svarer blant annet:

– Overtrampet av feilaktig gjengivelse er av en så overdreven ensidig og av grov karakter, at jeg nå allerede vet at denne saken i etterkant vil belyses av en dommer i norsk rettsvesen.

Les hele tilsvaret her.

– Vi er fritt vilt, sa Ann Kristin til VG i desember, som har blitt trakassert og uthengt av Underberge etter at hun som saksbehandler i Finn.no avviste Underberges annonse med importerte hunder, med henvisning til selskapets regelverk.

Se hvordan Ann Kristin opplevde møtet med Underberge i videoen under.

Etter reportasjen ble publisert har de fire som fortalte sin historie i VG blitt hengt ut på nytt på nettstedet til Underberge – i tillegg til flere nye ofre.

I begrunnelsen på henleggelsen fra Oslo politidistrikt står det at det er «sannsynlig» at Underberge står bak artikkelen om Ann Kristin. Underberge har også lagt ut begrunnelsen for henleggelsen på Finn.nos Facebook-side fra sin personlige profil.

– Dette bekrefter bare igjen at vi som blir utsatt for denne mannens angrep er totalt rettsløse. Han kan gjøre hva han vil mot meg, uten at det får konsekvenser. Det må innføres nye straffemetoder, sier Ann Kristin, som nettopp har anmeldt saken på nytt.

Samtidig understreker at hun ikke angrer på at hun medvirket i VGs reportasje.

– Etter at dette kom ut så har jeg fått utrolig mange gode tilbakemeldinger fra kjente og ukjente. Det betyr mye.

Også Ann Kristins advokat, Vidar Strømme i advokatkontoret Schjødt, mener det ville vært en enkel jobb å oppklare saken.

– Med tanke på signalene politiet gir utad, så synes jeg det er både veldig leit og rart at de ikke vil etterforske denne saken. I klagen mente vi at dette må være en sak av typen «kjent gjerningsmann». Å finne ut av hvem som hadde skrevet dette, kunne i hvert fall ikke være særlig vanskelig, sier han.

– LEIT OG RART: Vidar Strømme i advokatkontoret Schjødt mener det ville vært en enkel jobb å oppklare saken til Ann Kristin.

VG har bedt Underberge svare på en rekke spørsmål knyttet til reportasjene om han, både før og etter nyttår. Han skriver følgende i en e-post 8. februar:

– Jeg svarer ingen anonym journalist lenger. Hadde du oppgitt ditt navn som er vanlig presseskikk og folkeskikk, så hadde jeg svart på dine spørsmål. Men etter at jeg har sett hva slags ondskapsfullt, løgnaktig makkverk du får deg til å skrive, så vil jeg ikke kommentere noe som helst mer, før du har identifisert deg. Det er meget feigt å ikke tørre å stå frem med navn og slenge dritt helt anonymt.

Begrunnelsen for journalistenes anonymitet i saken kan du lese nederst.

NETTHETSER: Ivar Underberge (45) har i en årrekke har hengt ut nordmenn som pedofile, incestovergripere og kriminelle.

– Måtte henlegges

VG har kontaktet statsadvokaten i Oslo, som avviste henleggelsen til Ann Kristin, og Oslo politidistrikt, som henla saken. Ingen av de ønsker å kommentere utviklingen i denne saken.

Da VG omtalte saken i desember skrev Marianne Midtbø i Oslo politidistrikt følgende i en e-post.

– Politiet har forståelse for at fornærmede opplever det anmeldte forhold som en belastning, og at hun synes det er skuffende at saken ikke ble etterforsket. Det er likevel slik at politiet er pålagt å prioritere visse typer saker, og disse må gå foran i køen. I dette tilfellet ble det foretatt en konkret vurdering. Siden det er mange alvorlige voldssaker som står i kø for å bli etterforsket, måtte dessverre denne saken henlegges på grunn av manglende etterforskningskapasitet.

Les også: Hodejeger etter netthets-saken: – Kan være karriereødeleggende

Ann Kristin ønsker ikke å bruke etternavnet sitt i denne saken. Hennes arbeidsgiver Finn eies av Schibsted, som også eier VG.

Ansvarlig redaktør Gard Steiro opplyser at medarbeiderne som har laget reportasjene om Ivar Underberge ikke har blitt navngitt på grunn av at det kan medføre betydelig ulempe for de.

– Vår erfaring tilsier at ikke bare journalistene, men også deres nærmeste, løper risiko for represalier ved kritiske omtale av personer som driver omfattende netthets. Vi mener saken har offentlig interesse. Samtidig har vi et ansvar for å verne våre ansatte. Ansvaret for publiseringen hviler på VGs redaktør. Ingen av de involverte journalistene, fotografene eller reportasjelederne har koblinger eller relasjoner som gjør dem inhabile.