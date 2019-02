BARNDOMSVENNER: Inger Lise Kjeksrud håper hun snart får svar på hva som har skjedd med venninnen Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Tore Kristiansen, VG

100 dager siden Lørenskog-forsvinningen: – Tenker på henne hver eneste dag

LØRENSKOG (VG) I dag er det 100 dager siden siste sikre livstegn etter Anne-Elisabeth Hagen (68). Venner og naboer har et sterkt håp om at hun snart kommer til rette.

November, desember og januar har passert uten at politiet har klart å finne svaret på gåten: Hva skjedde med 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen onsdag 31. oktober i fjor?

Politiet har gjentatte ganger den siste tiden understreket at de fremdeles etterforsker saken med full styrke. Samtidig holder de kortene svært tett til brystet av hensyn til den pågående etterforskningen.

– Hovedmålet for etterforskningen har helt fra starten vært å finne og gjenforene Anne-Elisabeth Hagen med sin familie. Dette hovedmålet er fremdeles det viktigste for politiet. Manglende livstegn er en utfordring, men samtidig har vi heller ingen indikasjoner per nå på at hun ikke er i live, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

FULL STYRKE: Politiinspektør Tommy Brøske opplyste til VG onsdag at etterforskningen fortsetter med full styrke, til tross for manglende livstegn fra 68-åringen. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Hvordan vurderer politiet mulighetene til å få løse denne saken slik omstendighetene er nå?

– Det er i denne fasen av etterforskningen ekstra vanskelig å vurdere hvor gode eller dårlige mulighetene er for å løse saken. Dette fordi vi har vært gjennom en betydelig innsamlingsfase, uten at alt dette materialet er bearbeidet og gjennomgått. Vi vet kort og godt ikke om løsningen av saken ligger i noe av det materialet vi har samlet inn, kommer til å samle inn eller i en kombinasjon av dette, svarer Brøske.

I Sloraveien i Lørenskog er politisperringene for lengst borte, søkene i Langvannet er gjennomført og livet i nabolaget begynner å gå sin vante gang igjen.

– For hver dag som går, svinner sjansene for at vi skal få naboen vår tilbake. Det er helt ubegripelig dette, sier en av naboene til VG.

Noen kilometer unna, på Rasta, sitter barndomsvenninnen Inger Lise Kjeksrud (68). I syv år gikk hun i parallellklassen til Anne-Elisabeth Hagen, og de to ble konfirmert sammen på Gjøvik.

– Jeg hørte navnet hennes da jeg sto inne på kjøkkenet og navnet kom på nyhetene. Jeg kunne ikke tro det var henne.

TUNGE TAK: Inger Lise Kjeksrud kjenner Anne-Elisabeth Hagen helt siden barndommen, da de to gikk på skole sammen i Gjøvik. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Hva tenker du om at det har gått 100 dager?

– Det er helt forferdelig. Jeg tenker på henne hver eneste dag. Hvor er hun?

Kjeksrud sier at hun syntes det er merkelig at ingen så noe i nabolaget – der husene ligger tett i tett – den dagen den tidligere skolevenninnen forsvant.

– Jeg får vondt i magen av dette. Jeg håper at vi får svar uansett hva som har skjedd.

– Jeg håper for alt i verden at hun kommer til rette. Hun er så snill og hyggelig dame, og så lett å komme i kontakt med. Hun er veldig glad i mennesker og dyr, sier hun.

For tre år siden var det 50 år siden de ble konfirmert, og da var de begge på markeringen.

– Jeg har ikke snakket med henne siden, men jeg har møtt henne flere ganger her i Lørenskog. På konfirmasjonsfesten ble vi enige om å treffes til lunsj eller noe, men det har ikke blitt noe av, sier Kjeksrud og fortsetter:

– Jeg håper at det blir en løsning – at hun ikke bare forblir borte. Det hadde vært helt forferdelig dersom denne saken ikke blir oppklart.

VG har vært i kontakt med bistandsadvokaten til Anne-Elisabeth Hagens familie, Svein Holden. Han ønsker ikke å kommentere saken.

EKTEMANNEN: Milliardæren Tom Hagen (68) er gift med Anne-Elisabeth Hagen. De to er foreldre til tre voksne barn og besteforeldre til flere barnebarn. Foto: Torbjørn Olsen, NTB scanpix

Glenn Hartmann-Hansen jobbet i en årrekke for Anne-Elisabeth Hagens ektemann, Tom Hagen, i hans eiendomsselskap. I løpet av 25 år jobbet han seg opp fra gulvet og til å bli daglig leder og Tom Hagens høyre hånd frem til han sluttet i februar i fjor. Han kjenner ekteparet Hagen godt.

Han har tidligere fortalt VG hvordan han var hjemme hos ekteparet Hagen, den 29. oktober, bare to dager før hun forsvant. Alt hadde da vært som normalt da Anne-Elisabeth Hagen serverte kaffe og snitter.

– Bare den måneden jeg har kjent til dette har vært svært tung, sier Hartmann -Hansen.

Han tenker på den enorme belastningen dette må være for familien Hagen.

– Jeg synes det er bra at politiet har vært så tydelige som de har vært når de har gått ut nå nylig og sagt at kidnappingssporet er styrket, sier Hartmann-Hansen.

– Hva tenker du om at hun fortsatt er borte og at politiet har opplyst at det ikke er kommet noen livstegn på hundre dager?

– La meg si det slik: Jeg tror og håper at hun er i live, og at det er en utenlandsk liga som står bak i en ren kidnappingssak. Folk som nå snakker om noe annet, må legge bort ryktene og folkesnakket, sier Hartmann-Hansen.

LEI AV RYKTER: Glenn Hartmann-Hansen kjenner ekteparet Hagen godt. I 25 år var han en av Tom Hagens nærmeste medarbeidere. Foto: Privat

Tilbake i Sloraveien sier naboen at det har vært en belastning med all oppmerksomheten fra mediene i en ellers stille og rolig gate.

– Jeg har sikkert hatt 40 oppringninger på døren her den siste måneden, sier han.

En annen nabo, som heller ikke ønsker å stå frem med navn, sier at Anne-Elisabeth Hagen var ofte å se utendørs.

– Hun er en veldig koselig dame. Vi snakket en del i forbindelse med gåturer. Hun var ofte ute med hunden, i alle fall i helgene. Så hvis man drev på ute så ble det en samtale nå og da, sier naboen.

I likhet med de andre naboene ble han oppsøkt av politiet mens etterforskningen fremdeles var topphemmelig. De spurte om han hadde sett noe mistenkelig denne dagen, men det hadde han ikke. Så ila de han og de andre i nabolaget taushetsplikt.

– Tror du at det blir en løsning?

– Vi får bare håpe på det.