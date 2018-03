AVBRUTT: Rettssaken mot salsa-instruktøren i Oslo tingrett startet i februar, men ble utsatt etter én rettsdag på grunn av sykdom. Saken ble derfor ikke avgjort før i midten av mars. Instruktøren nektet straffskyld for anklagene om overgrep. FOTO: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN

Salsa-instruktør frikjent for voldtekt

Publisert: 27.03.18 10:08

INNENRIKS 2018-03-27T08:08:36Z

Politiet mente salsa-instruktøren voldtok en elev ved en danseskole i Oslo i 2012. Nå er han frikjent.

I dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at retten ikke festet lit til den kvinnelige elevens forklaring om det påståtte overgrepet i en dansesal for snart seks år siden.

« Det er riktig nok vanskelig å se hvilket motiv fornærmede skulle ha for å lyve om hendelsen, men det foreligger en reell bevistvil i saken, som retten etter de strenge beviskravene som gjelder på strafferettens område ikke finner å kunne se bort fra. », står det i dommen.

– Han er frifunnet for det helt vesentlige i saken, nemlig voldtekt. Det er en grundig og riktig dom, sier salsa-instruktørens forsvarer, advokat Randulf Schumann Hansen, til VG.

Dømt for seksuell handling

Danselæreren i 50-årene har vært anerkjent som en av landets beste instruktører på sitt område og var også anklaget for seksuell handling uten samtykke mot en annen kvinnelig elev i 2015.

Tingretten domfelte han for denne posten til 75 dagers fengsel, og slo fast at elementer ved hendelsen hadde en karakter av utnyttelse av en tillitsrelasjon mellom instruktøren og elven.

« En elev må kunne føle seg trygg under en privattime med sin danselærer i danseskolens lokaler. Dette er ytterligere straffeskjerpende. », står det i dommen.

Ifølge dommen, fremsto handlingen planlagt.

« Tiltalte låste døren og dro ned persiennene, og synes å ha ønsket å avverge forstyrrelser og innsyn. Han instruerte om at timen skulle starte med tøying og massasje. (...) Det er vanskelig å se at de gjennomførte befølings- og massasjeaktivitetene, samt tiltaltes anmodninger om at fornærmede skulle kle av seg, har noe med profesjonell undervisning i cubansk salsa å gjøre. », står det i dommen.

Fornærmet elev: En lettelse

Salsa-instruktøren må også betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning til den aktuelle kvinnen.

– Han er dømt i min sak, og ut i fra det, så opplever jeg det som en lettelse. Det har vært veldig lange år med mye venting og lite informasjon, sier den fornærmede kvinnen i 20-årene til VG.

I løpet av etterforskningen var den aktuelle danselæreren siktet for overgrep mot fire elever. To av forholdene endte med tiltale, ett ble henlagt etter bevisets stilling og ett var foreldet.

– Det var flere modusvitner som hadde lest VGs omtale av saken i mai 2016 . Det ble også nevnt av flere vitner i retten, sier den fornærmede kvinnen, som ikke har hatt kontakt med danselæreren etter hendelsen.

– Det var vanskelig å måtte se ham igjen. Vi var alle preget i retten, sier hun.

– Utnyttet sin stilling

Bistandsadvokat Hege Salomon representerte den fornærmede kvinnen i 20-årene.

– Denne saken gjelder en person som har utnyttet sin stilling i mange situasjoner og som har utnyttet flere unge kvinner på grunn av sin danse-stilling, sier Salomon, som mener det er synd at etterforskningen av sakene kom sent i gang, av ulike grunner.

– Dette kan ha påvirket rettens bevisvurdering.

