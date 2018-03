EKSKLUSIVT: Dr. Holms på Geilo er kjent som et fasjonabelt overnattingssted. Foto: Kristian Helgesen

Barneburger med pommes frites på høyfjellshotell: 365 kroner

Publisert: 25.03.18 16:32

I à la carte-restauranten «Christian» på Dr. Holms på Geilo ble barn fristet med hjemmelaget biffburger av indrefilet.

Hotellet på Geilo har renommé som et høyfjellshotell av den fasjonable sorten, og er svært populært i påsken.

I en meny VG fikk tips om, fremgår det at prisen på barneburger og pommes frites er 365 kroner.

Fungerende hotelldirektør for Dr. Holms på Geilo, Frederik Lindvik, uttalte følgende da VG kontaktet ham lørdag kveld:

– Vår barnemeny i Restaurant Christian har tre retter. Det er hjemmelagde fiskepinner med pommes frites, hjemmelaget biffburger av 160 gram indrefilet og panert kyllingfilet med pommes frites. Fiskepinner og kylling koster 185 kroner, hamburgeren 365 kroner.

– Det er ganske dyrt?

– Ja, men det dreier seg om en eksklusiv hamburger, av indrefilet.

– Er det mange barn som bestiller hamburger av indrefilet?

– Det har jeg ikke eksakte tall på nå. Det er vanskelig å få tak i folk på kjøkkenet, der de naturlig nok er svært opptatt i kveld.

Dyrere en Bølgen & Moi

Men så utviklet saken seg.

Rett før klokken 21 var VG i kontakt med hotellet igjen. Da hadde fungerende hotelldirektør Frederik Lindvik nye opplysninger.

- Vi har endret prisen på hamburgeren i barnemenyen til 225 kroner. Det viser seg at det skjedde for et par uker siden. Dette skal være endret i menyene, men er ikke endret på nett, sier han.

- Hvorfor er prisen satt ned?

- Tilbakemeldingen vi fikk fra foreldre var at det ikke var så viktig hvilken type kjøtt barna fikk i hamburgeren. Så nå har vi en annen type kjøtt i hamburgeren, og prisen er 225 kroner.

Klokken 21 samme kveld mottok VG et bilde på SMS, akkurat knipset i hotellets restaurant. Av menyen som fantes der, fremgikk det fortsatt at man kunne velge barneburger av indrefilet - til 365 kroner.

Det forklarer hotelldirektøren ved at en gammel meny må ha blitt liggende ved en feil.

Han minner om at det er flere alternativer til restaurant Christian i hotellet, blant annet med halv pris for barn i påsken, i hovedrestauranten.

- Der spiser barn for halv pris av voksne som betaler kr 595. Det vil si at barn får en 4 retters middag til kr 297 kroner, sier han.

Dyrere enn Bølgen & Moi

VG tok i helgen en lynsjekk med noen få spisesteder og eksklusive høyfjellshoteller. Og det viser seg at du skal lete litt for å finne tilsvarende prisnivå på hamburger for barn andre steder.

På en høyklasserestaurant som Bølgen & Moi i Oslo kan du få voksenburger til 215 kroner. Med pommes frites til, blir prisen 264 kroner.

- Den dyreste hamburgeren vi har i barnemenyen? 75 kroner. Jeg tror pommes frites er med, opplyser resepsjonen på Radission Blue Mountain Resport i Trysil.

- Vi har faktisk ikke hamburger i barnemenyen. I voksenmenyen koster den 190 kroner, inkludert bacon, ost og pommes frites, sier de på Hovden Resort i Setesdal.

– Meningsløst

– Det virker veldig fornuftig å sette ned prisen og å bruke en annen type stykningsdel. Hamburger av indrefilet er uansett fullstendig meningsløst, enten det er til voksne eller barn, sier kokk Lise Finckenhagen.