MAGEVIRUS: Påskeferien har blitt spolert for flere turister som har tatt turen til Hardangervidda.

43 personer rammet av magesjauen i fjellet: – Hyttene skal vaskes ned grundig

Publisert: 28.03.18 11:28

Over 40 personer er hentet ned fra ti hytter på Hardangervidda etter magesjau. Nå skal viruset ha spredd seg til Geilo.

– Det er heldigvis en ytterligere reduksjon i antall som er smittet. Siden i går ettermiddag og frem til i dag er det fem nye tilfeller, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

Til nå er det totalt 43 kjente tilfeller av magesjau på ti av hyttene til DNT.

– Flere av de hyttene der vi har hatt utbrudd tidligere har ikke hatt noen nye frem til i dag. Det ser ut til at tiltakene har nyttet, så nå er vi lettet og håper at de som er på hyttene våre nå får et hyggelig opphold, sier Wikborg og legger til at de har god dialog med de private hyttene i nærheten.

En rekke tiltak

Wikborg forteller at de har gode besøkstall på hyttene denne påsken.

– Vi har mer besøk enn i fjor, så det er tydelig at folk ikke har blitt helt skremt. Det er nok det fine været som lokker.

Det er satt inn en rekke tiltak for å hindre at flere blir smittet. Blant annet at alle må være grundige med håndvasken og at hyttene blir vasket med Klorin.

Skal evalueres

Wikborg opplyser at det skal gjøres en evaluering over det som har skjedd på Hardangervidda i påsken.

– Hyttene skal vaskes ned grundig. Vi skal bruke kjemikalier som de bruker på sykehusene for å sikre at hyttene er helt trygge for bruk resten av året.

Magevirus

Kommunelegen i Eidfjord, Torbjørn Bjotveit, sa til VG søndag at det sannsynligvis er snakk om norovirus.

– Vi vet det ikke sikkert, men ut fra symptomene – det smitter lett og det er mange syke – er det sannsynlig. Norovirus veldig smittsomt.

Turistforeningen opplyste på mandag at det er snakk om et magevirus og at det ikke skyldes mat eller vann.

10–15 personer berørt på Geilo

Bergens Tidende skriver onsdag at viruset nå har kommet til Vestlia Resort på Geilo.

Hotelldirektør for Vestlia resort, Roger Espelid anslår at det er mellom 10 til 15 personer som er berørte. De har enten reist hjem eller fått beskjed om å holde seg på rommene.

– Etter at vi hørte om det som skjedde på Hardangervidda innførte vi ekstraordinær vask og desinfeksjon av alle dørhåndtak, knapper på heiser – ja alt som folk tar på. Vi er ekstra påpasselige, sier Espelid til avisen.

