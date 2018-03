FALT NED: Det var fra denne boligblokken i Fyllingsdalen i Bergen at mannen falt nedog døde. Nå er en mor og en sønn siktet for drap, ettersom politiet mener mannen ble kastet eller dyttet ut fra syvende etasje. Foto: BJØRN ERIK LARSEN / NTB scanpix

Mann falt fra 7. etasje – mor og sønn drapssiktet: Nabo våknet av skrik

Publisert: 26.03.18 20:06 Oppdatert: 26.03.18 20:53

FYLLINGSDALEN (VG) Politiet mistenker at mannen, som falt ned fra 7. etasje natt til fredag, kan ha blitt dyttet i døden. En nabo forteller at hun våknet av skrik denne natten.

Politiet mener at mannen døde av forutgående vold begått av mor og sønn, og / eller som følge av selve fallet fra syvende etasje.

Politiet mener mor og sønn dyttet eller kastet mannen ut fra rekkverket utenfor leiligheten, eller medvirket til dette. Fallhøyden er om lag 20 meter.

VG har vært i kontakt med en mann som forteller at han var god venn med siktede i ungdomsårene, og at han også kjente avdøde godt.

– At han er siktet for drapet synes jeg er veldig rart. De var supergode venner, Knoll og Tott, sier mannen.

Vennen beskriver avdøde som «verdens hyggeligste gutt»

– Det var ingenting ondt i den gutten.

Det var like før klokken halv fem på natten at politiet rykket ut til boligblokken i Fyllingsdalen i Bergen. Meldingen kom fra den unge mannen som nå er siktet. Parallelt med at politiet ble oppringt, så ringte moren ambulansetjenesten.

Utenfor inngangspartiet fant politiet en død mann i tidlig 20-årene, som hadde skader forenlig med fall fra stor høyde.

Senere på dagen ble en jevnaldrende mann pågrepet.

Først gjaldt siktelsen vold, men som følge av etterforskning i helgen, ble siktelsen utvidet til drap. Moren ble også siktet.

Politiadvokat Inger-Lise Høyland sier drapssiktelsen er basert på en bred etterforskning, blant annet opplysninger fra avhør og tekniske funn.

Våknet av skrik

Mandag ettermiddag var det lagt ned blomster ved inngangspartiet til boligblokken, hvor både mor og sønn bodde.

Flere naboer VG snakker med forteller at de ikke hørte noe i morgentimene fredag, men en nabo forteller at hun våknet tidligere på natten.

– Jeg våknet av skrik. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd før journalist fortalte meg om dødsfallet. Jeg har vært i sjokk, sier kvinnen.

Ifølge Bergens Tidende er det satt opp et midlertidig rekkverk 1,20 meter høyt i svalgangene i blokken forbindelse med oppussing.

– Du kommer ikke over det gjerdet uten at noen hjelper deg eller at du selv virkelig vil, sier naboen til avisen.

En mann forteller avisen at han mellom 04.30 og 05 «så en ungdom», han anslo å være i 20-årene, stå og holdene hendene oppå rekkverket og at han lente seg litt fremover og så ned mot bakken.

Mor sier hun sov

Mor og sønn ble mandag ettermiddag varetektsfengslet i Bergen tingrett. Begge nekter straffskyld

Kvinnens forsvarer, Kaj Wigum, sier at kvinnen opplever det som «en stor påkjenning» å være siktet for drap.

Mannens forsvarer, Bjarte Aarlie, sier at klienten var forberedt på at siktelsen kunne bli som den ble etter avhøret søndag.

– Det sier seg selv at han ikke har det veldig bra. Forklaringen han ga for retten speiler nettopp det at han ikke erkjenner straffskyld, og at han ikke har gjort noe forsettlig i tilknytning til dødsfallet, sier Aarlie til VG.

VG får opplyst at mannen har forklart at hans vennen hoppet fra 7. etasje. Mor skal ha forklart at sønnen og vennen kranglet litt etter at de hadde kommet hjem fra byen, men at dette ordnet seg. Deretter skal mor ha forklart at hun sovnet, og at hun ikke fikk med seg noe mer.

Verken politiet eller forsvarerne Wigum eller Aarlie ønsker å kommentere disse opplysningene.

Ifølge VGs opplysninger mener derimot at mor og sønn sammen utøvde vold mot avdøde, før han ble dyttet eller kastet utfor et midlertidig rekkverk utenfor leiligheten.

– Det forbauser meg det hele. Den siktede her var en grei gutt han også. Det er tragisk at to familier er rammet på denne måten, sier en venn av begge mennene.

