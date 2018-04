BESLAGLAGT: Store datamengder ble beslaglagt under politiaksjonen. Foto: Politiet i Finnmark

Finnmark: Samboerpar siktet for voldtekt av mindreårig jente

Publisert: 06.04.18 12:52

Paret ble uken før påske fengslet av Øst-Finnmark tingrett etter en storaksjon mot overgrepsbilder av barn.

Onsdag 21. mars var det en omfattende aksjon i Finnmark mot nedlasting av overgrepsmateriale og seksuell fremstilling av barn.

15 personer fra hele fylket er siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Det skal i hovedsak være menn mellom 26 og 72 år. I tillegg er et samboerpar siktet for voldtekt av ei ung jente, opplyser Svein Erling Mikalsen ved Finnmark politidistrikt under en pressekonferanse på Alta politistasjon fredag ettermiddag.

De ble varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud. De to første ukene har de vært under full isolasjon, skriver Sør-Varanger Avis. Det skal være snakk om en jente under skolepliktig alder. Politiet skriver en pressemelding at det ikke skal dreie seg om eget/egne barn. De skal etterforske om flere barn er fornærmet i saken.

Samboerparet er siktet for voldtekt av barn under 14 år. Påtalemyndigheten vil vurdere om det blir aktuelt å skjerpe siktelsen til grov voldtekt av barn under 14 år, med en strafferamme på 21 år.

Store datamengder beslaglagt

Politiet i Finnmark skal ha aksjonert mot 13 boliger i forskjellige deler av Finnmark. Det fleste skal være ukjente for politiet, og skal ikke ha blitt straffedømt for lignende forhold tidligere. Personene som er pågrepet har i stor grad erkjent det de er siktet for.

Den gjenstår fortsatt omfattende etterforskning i noen av sakene. Politiet jobber med all datamateriale de har beslaglagt – 326 dataenheter med en datamengde på 112.369 gigabyte. Politiet har jobbet med å avdekke andre saker eller adresser rundt om i landet siden aksjonen for to uker siden.

Det skal ikke være en forbindelse mellom sakene, og politiet ser på hendelsene som uavhengig av hverandre. Kripos skal bistå i etterforskningen.

