FUNNET HER: En kvinne i 40-årene ble onsdag kveld funnet død i et hus på Husøy i Tønsberg.

Mistenkelig dødsfall i Tønsberg: Siktede nekter straffskyld

Publisert: 29.03.18 18:00

Den voldssiktede mannen i 50-årene nekter for at han har noe med å gjøre med dødsfallet til nabokvinnen i 40-årene.

– Han har knyttet seg til saken gjennom sin relasjon til kvinnen, sier politiinspektør Magnar Pedersen til VG.

Mannen er siktet grov kroppskrenkelse med døden til følge, men ble søndag løslatt etter å ha sittet i nye avhør.

Han har ikke ønsket bistand fra advokat i noen av de to avhørene.

– Hva har han forklart?

– Jeg ønsker ikke å si noe om innholdet i forklaringene annet enn at han har forklart seg på en grei måte, sier Pedersen.

– Mener politiet å ha oversikt over hendelsesforløpet i saken?

– Politiet mener å ha kontroll på deler av det som har skjedd, men det er først når vi mottar obduksjonsrapporten at vi kan fastslå en sikker dødsårsak.

Pågående før pågripelsen

Mannen ble pågrepet få timer etter at politiet fant kvinnen død i et hus på Husøy i Tønsberg onsdag kveld .

– Han oppførte seg pågående mot politi og ambulanse på stedet. Hans væremåte gjorde det naturlig å foreta en ransaking av hans leilighet, samt undersøkelser av mannen, sier Pedersen.

– Vi har sikret mannens DNA, og også de bevis og spor på stedet som vi mener kan ha betydning for saken.

Blant gjenstandene politiet har beslaglagt, er diverse tøy og mobiltelefonene til både siktede og avdøde.

Ikke mistanke om våpen

– Mener politiet at han har påført kvinnen skader med en gjenstand?

– Det har ikke vært snakk om noen gjenstand, nei, sier Pedersen.

– Mener politiet at han har motiv for voldsutøvelsen han er siktet for?

– Nei, det foreligger ikke noe naturlig motiv. Han benekter å ha noe med hennes død å gjøre.

Politiet vet ikke hvor lang tid det har gått fra den angivelige voldsutøvelsen til kvinnen døde. De ønsker heller ikke å si for sikkert at kvinnen ble påført skadene inne i huset der hun senere ble funnet død.

– Vi holder alle muligheter åpne, også at det er snakk om en ulykke eller at det er selvpåførte skader, sier Pedersen.

Kvinnens pårørende er varslet om dødsfallet og følges videre opp av politiet.

