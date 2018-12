PÅ VEI INN: Espen Andresen på vei inn i Drammen tingrett i går tidlig sammen med sin advokat Øystein Storrvik. Foto: VG

Terapeut i retten: Isfront mellom vitnene

DRAMMEN TINGHUS (VG) I en trang rettssal sitter til sammen et tosifret antall av Espen Andresens nåværende og tidligere klienter i hver sin «leir». En av sidene er nødt til å lyve, mener advokat Øystein Storrvik.

Rettssaken mellom den tidligere addictologi-klienten Terje Müller Karlsen (44) og hans eks-terapeut Espen Andresen (53) begynte i går.

Saken dreier seg om hvorvidt Karlsen overførte 900.000 kroner til Andresen 8. juni 2012 i forbindelse med et huskjøp som fant sted ti dager senere – eller, som Andresen hevder, at dette dels var nedbetaling av privat gjeld og et lån til ham.

Huset ligger på Åros og har siden 2012 blitt brukt som et kurssted av Andresens selskaper – Addictologi Akademiet og FUN Norge.

Isfront

Partene møtes i en av Drammen tingretts minste saler, sal 7.

Til tross for at Karlsen var klient i ti år, og en årrekke også en nær medarbeider som reiste til Trondheim og Kristiansand for å utvikle Andresens virksomhet, har de i løpet av de to rettsdagene ikke hilst på hverandre.

Salen er fylt til randen av tilhørere, som sitter på enkle stoler langs veggen mindre en én til to meter fra vitneboksen.

Til høyre for VGs reporter langs den ene veggen sitter Andresens støttespillere: Familie, personer fra Addictologi Akademiet. På det meste er ni av dem til stede samtidig.

Privatetterforsker Ola Thune, som bistår Andresens samarbeidspartner Laila Mjeldheim, er også til stede.

Til venstre langs den andre veggen sitter Karlsens støttespillere. En håndfull eks-klienter av Andresen.

Delte alt – nå sitter de ikke sammen

Tidligere satt de sammen i terapigrupper og delte sine innerste og mest skamfulle hemmeligheter. De feiret jul sammen, dro på ferie sammen og mange av dem jobbet sammen i Det norske kartselskapet, som eies av Andresens klient og medarbeider Laila Mjeldheim.

I dag utveksles det i praksis hverken hilsener eller blikk.

Da en av de sist ankomne av Andresens klienter kun så en ledig plass blant eks-klientene, ville han bytte stol med en annen.

En lett humring fulgte, og klienten flyttet seg over til «sin» side så fort det ble en ledig plass.

To virkeligheter

Flere av dem setter seg ikke som tilhørere før de har vitnet. Virkeligheten de beskriver er totalt forskjellig

Karlsens vitner – Andresens eks-klienter – forteller at selv om de mottok hjelp for ulike private utfordringer, så var Andresens metodikk tungt preget av utskjelling, frykt og sosial kontroll. De ble liksom aldri friske , og ingen av dem turte å reagere på behandlingen de selv eller andre ble utsatt for.

Andresens vitner forteller om hjelpen de har fått fra terapeuten til å gå fra å være ofre, til å bli ansvarlige mennesker. Det finnes ikke press om å fortsette om du ønsker å slutte. Alt skjer frivillig. Dette er også Andresens syn på sin egen terapivirksomhet.

Karlsens vitner forteller hvordan han nærmest døgnet rundt jobbet for Andresen og gjorde alt han kunne å tekkes terapeuten på tross av hyppig nedlatende, devaluerende kjeft og negative tilbakemeldinger gjennom flere år.

Andresens vitner forteller om en uærlig bedrager, som de på et tidspunkt var glad i, men som bak ryggen på Andresen lurte ham.

– Er Espen opptatt av penger? spør Storrvik regnskapsføreren til Andresen, som også er hans mor.

– Nei, Espen er opptatt av klientene sine, han, svarer hun.

– Turte ikke reagere

Et av Karlsens vitner fortalte om hvordan Andresen snakket om at Karlsen «sølte» vekk investeringen sin i huset på Åros gjennom sitt rot og mange tabber.

– Reagerte du utad på dette? spør Schmidt

– Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg turte ikke heller. Det beste var å ligge under radaren. Terje ble også oppfordret til selv å fortelle hvordan han sølte vekk investeringen sin. Han satt og delte om dette i gruppen. Helt uforståelig, svarer han.

– Hvordan går det an å snakke så forskjellig om samme virkelighet? En av dere må lyve? spør Storrvik et av de andre vitnene, en klient av Andresen.

– Jeg vet i alle fall at det jeg sier er sant, svarer vitnet.

Ingenting negativt

Karlsens advokat, Åshild Schmidt, spurte en annen av Andresens klienter, som vitnet:

– Kan du si noe negativt om Espen?

– Nei.

– Ingenting?

– Nei.

Så spurte Schmidt en annen klient om det samme.

– Har du noe kritisk å si om Addictologi Akademiet og Espen Andresen?

– Nei.

– Det er ingenting kritisk å si om tiden siden du ble med i 2012?

– Nei.

– Ingen tvil

De to forskjellige virkelighetsoppfatningene strekker seg også helt inn i det sentrale, rettslige spørsmålet i saken:

Hadde Terje Müller Karlsen en eierandel i «Addicthus» på Åros, eneboligen som ble kjøpt som kurssted i 2012?

Karlsens vitner kjente alle til at han hadde vært med å investere penger i eiendommen.

Ingen av Andresens vitner hadde hørt et eneste ord om dette.

– Det er ingen tvil om at det aldri har vært noe tema at han har eid, sa Laila Mjeldheim utvetydig.

Avslutningskontrakt

Karlsen forklarte seg i går om hvorfor han ga terapeuten og sjefen sin, Espen Andresen, minst 1,1 millioner kroner i 2011 og 2012 uten å kreve et eneste skriftlig dokument tilbake. Det handlet om tillit, og om å ikke trosse sin leder, ifølge Karlsen.

Andresen tegnet et helt annet bilde. Ifølge ham, var Karlsen en som stjal fra han, svindlet av ham, en som han har måttet tilgi hundrevis av ganger og som gjennom å stevne ham har gjort noe «jævlig».

Underslaget skal ha vært så massivt at han måtte erkjenne det i en skriftlig kontrakt som Laila Mjeldheim, ifølge sin egen forklaring, skrev sammen med Karlsen på vegne av deres felles terapeut da Karlsen ville slutte i mars 2017.

Kontrakten handlet om alt det gale Karlsen skal ha gjort som medarbeider i Addictologi Akademiet og som privatperson.

Summen Karlsen skulle ha underslått fra Andresen ble rundet av til 900.000 kroner – identisk sum som fem år i forveien hadde blitt overført av Karlsen til Andresens bankkonto i forbindelse med huskjøpet som de strides om i dag i Drammen tingrett.

«Jerngrep»

I går forklarte Karlsen at han var så nedbrutt, at han med minst mulig motstand ville komme seg ut av Andresens «jerngrep», som et vitne kalte det – og at han derfor skrev under på kontrakten, uavhengig av om det var sant det som sto der.

– Tok du hensyn til at Terje kunne oppleve press rundt dette? spør advokat Schmidt til Mjeldheim.

– Nei, det var ingenting i den dialogen som skulle tilsi at han skulle føle det, svarer hun.

Lån eller felles kjøp?

I sin prosedyre bekrefter Storrvik de mest sentrale faktumene i saken:

At Karlsen overførte 900.000 kroner til Andresen og at det var en intensjon om at han skulle være medeier, men at det aldri ble en realitet. Karlsen var derimot en investor på lik linje med en bank. Pengene var et lån til Andresen – ikke et felles huskjøp.

Schmidt argumenterer motsatt:

– Hva ligger i begrepet «investering»? Har man med dette ment at Karlsen skulle låne penger til Andresen? Det er ingen vitner som har sagt noe sånt, bortsett fra Andresen. Det finnes ingenting som underbygger dette.

Dom i saken er ventet i løpet av to uker.