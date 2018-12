TO DRAP: Den 43 år gamle kvinnen (i midten) er tiltalt for å ha drept sin far (52) i 2002 og ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen (66) i 2014. Her står hun med forsvarerne Katja Hakvaag og Olav Sylte. Foto: Mattis Sandblad

Vitne om samtale med drapstiltalt syvbarnsmor: «Det kan jo være jeg som har gjort det»

INNENRIKS 2018-12-04T13:14:43Z

KRISTIANSAND (VG) En tidligere nær støttespiller sier at syvbarnsmoren fortalte at det kunne ha vært henne som tok livet av sin far, før hun tullet det bort og sa hun ikke kunne gjort en flue fortred.

Publisert: 04.12.18 14:14 Oppdatert: 04.12.18 15:28

Den 43 år gamle syvbarnsmoren er tiltalt for å ha drept ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen (66) og sin far. Hun nekter straffskyld og vil ikke forklare seg om saken for retten.

En tidligere sykepleier, som forteller at hun har støttet syvbarnsmoren gjennom flere fødsler og som på privaten har vært en støttespiller for tiltalte, ble møtt av smil og nikk fra tiltalte da hun satte seg i vitneboksen i Kristiansand tingrett i dag.

– Vi har hatt mye gøy og glede. Hun har flotte, artige sider, men jeg kjenner den mørke siden også, for å si det sånn. Hun sier mye rart. Hun har andre grenser enn andre, sier kvinnen om tiltalte.

Tiltaltes 52 år gamle far ble funnet død i et badekar 27. mars 2002. Vannet fosset fra kranen da en kjenning fant ham. Han har fortalt at 52-åringen hadde brannsår på kroppen og at vannet en gang måtte ha vært veldig varmt, men at det var blitt lunket.

Legen på stedet klarte ikke fastslå noen dødsårsak og 52-åringen ble ikke obdusert. Ifølge tiltalen skal datteren ha sørget for at faren, som var kraftig beruset, inntok tabletter inneholdende virkestoffet diazepam, og at hun trolig presset hodet hans under vann.

Datteren var på besøk hos faren kvelden før. Hun skal ifølge flere vitner ha fortalt at hun var den siste som så ham i live. Hun skal også ha fortalt enkelte personer at det var hun som tok livet av sin far.

«Kan ha vært meg»

Den tidligere sykepleieren forteller at tiltalte fortalte henne at hun var den siste som så faren i live. På kvelden skal hun ha skjenket faren full, ifølge vitnet.

– Hun sa at hun gjorde det fordi da ble han løs med pengene, forteller kvinnen, som har hørt at tiltalte kunne få 5000 kroner i slengen.

Hun sier at tiltalte fortalte henne at hun hjalp faren oppi badekaret på kvelden, og at hun deretter forlot huset.

– Hvorfor hadde hun hjulpet ham opp i badekaret, spør aktor.

– Han likte så godt å bade. Han ville så gjerne bade, sa hun, noe i den duren. Hun sa senest for et år siden at hun aldri skulle forlatt ham i badekaret, sier kvinnen, mens tiltalte sitter og noterer.

Noen måneder etter farens død, forteller vitnet om det hun kaller en «bisarr episode».

– Hun kom på døren min, med et ganske rart blikk. Hun sa: «det kan jo være jeg som har gjort det». Da ble jeg sinna. Det var som om hun lekte med meg. Ja sa at «hvis du har gjort dette, hvis det er sannhet i dette, må du gå til politiet, det er ikke jeg som må være på dette», sier kvinnen, som forteller at tiltalte lo og svarte:

«Du er så naiv og lettlurt. Jeg kunne ikke drept en flue en gang»

– Hvordan mestrer hun konflikter, spør aktor Ragnhild Helgesen.

– Hun er ikke så flink til å mestre konflikter. Hun er flink til å sette i gang konflikter.

– Hvordan går det med relasjonen hennes, spør aktor.

– Mange av relasjonene hennes går i stykker. Det blir konflikter.

– Kunne ha vært meg

På nyåret i 2002 skal en 13 år gammel jente ha overhørt en urovekkende samtale.

13-åringens far og tiltalte skal ha snakket om hvordan man kunne ta livet av den 52 år gamle mannen, som måneder senere ble funnet død i badekaret. Kvinnen skal ha snakket om at hun ønsket arven etter sin far, som hadde en formue på rundt 13 millioner kroner.

I farens begravelse skal tiltalte ha møtt en mann hun senere giftet seg med. Mandag vitnet han i retten om et svært turbulent, kort samliv. På bryllupsreisen til New York skal han ha lagt seg til å sove ute, fordi han var redd for tiltalte. I september 2002 ble de separert.

Noen uker senere skal tiltalte likevel ha satt et bryllupsfotografi av de to i inn Fædrelandsvennen, ifølge et vitne.

På mandag forklarte eksmannen at tiltalte en gang «plutselig» hadde fortalt ham at hun hadde drept sin far, ifølge Fædrelandsvennen .

Øystein Hagel Pedersen, tiltaltes tidligere samboer, som hun er tiltalt for å ha drept, skal ifølge vitner også ha hørt fra tiltalte at hun hadde drept sin far.

– Jeg leste i avisen at mannen som døde i 2014 visste at hun hadde drept sin far. Jeg fikk en sterk følelsesmessig reaksjon. Det ble klart for meg at det kunne ha vært meg som var død. Jeg visste jo ting som kunne skade henne. Jeg var en trussel, forklarte eksmannen i retten, ifølge Fædrelandsvennen.

Forgiftningbrev

I retten ble det også lagt frem en lapp som mannen skulle ha skrevet 7. januar:

«Dersom jeg skulle dø av forgiftning så finnes det en kvinne som kan tenkes å ville hevne et nederlag fra 18. september», sto det på lappen, ifølge Fædrelandsvennen.

I desember i fjor åpnet politiet graven til faren. Det ble funnet spor av virkestoffet diazepam, som man finner i legemiddelet Sobril. Politiet har gjennomgått kvinnens legejournal, som nettopp viser at hun i 2002 fikk utskrevet dette medikamentet.