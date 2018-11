VARMT OG NEDBØR: Troms og Finnmark hadde kuling i går, og får kuling og nedbør i kveld. Som bildet viser, er det ikke uvant med dårlig vær i polarbyen. Foto: Terje Mortensen

Tromsø er helgens varmeste by

Norge er delt i to værmessig: Mens det i sør er kaldt og snøfritt, får Nord-Norge byger og kuling.

Det er Nordens Paris som er landets varmeste by denne helgen. De har halvannen plussgrad nå, mens Oslo har minus seks grader, og Bergen minus to, forteller vakthavende meteorolog Bente Wahl. Det relativt varme været for årstiden betyr likevel ikke at været er strålende.

Varmegradene er fulgt av kuling og snø og sludd. I går blåste det kuling i Troms og Finnmark, og de samme vindstyrkene vil komme tilbake i natt og i morgen. Da vil også temperaturen synke i Tromsø.

– Det er et lavtrykk på vei sørover fra Svalbard. Det driver i Nordveststrømmen mot Troms og Finnmark, og i morgen kan de få stiv og sterk kuling med kraftige snøbyger, sier Wahl.

Værskille i Bodø

Snø og sludd har skapt stedvis vanskelige veiforhold i Troms, med en del sørpe i veien. Morgendagens vind kan bety en del snøfokk på veiene, men Vegvesenet i Nordland, Troms og Finnmark forteller at de er ute med biler for å måke. I resten av landet er veiforholdene stort sett bra.

Skillet mellom godvær og grisevær går omkring Bodø, forteller Wahl.

– Det er litt sludd på Helgelandskysten, og i Trøndelag er det overskyet. I størstedelen av Sør-Norge er det stort sett høytrykk og pent vær. Det er noe lokal tåke, men for det meste kaldt vintervær.

Høytrykket innebærer at snøen venter med å legge seg i sør. De eneste stedene som har noen snødybder å skryte av er i nord. Sjursfjellet på Balsfjord har 35 cm snø, mens Bardu har 20 cm. Ifølge skridsko.net begynner isen nå å fryse til på ferskvannene i innlandet.

Det gjelder likevel å vise stort hensyn, og vannene i Oslo-området er usikre. Lørdag gikk et barn gjennom isen her, melder NTB.

– Isen som nå har lagt seg på vannene kan tilsynelatende se trygg ut, men det er den ikke! Vi har sett at mange «skal bare» utpå og sjekke. Det er farlig. Vi har allerede fått melding om ett barn som har gått gjennom, og ble reddet opp av forbipasserende, tvitrer politiet.