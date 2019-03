PÅGREPET: Den overgrepssiktede taxisjåføren fra Romerike ble varetektsfengslet i høst. Foto: NTB/SCANPIX

Først forgrep foreldrene seg på gutten: Nå skal en taxisjåfør ha voldtatt ham

I 2014 ble et foreldrepar dømt for overgrep mot sin mindreårige sønn gjennom flere år. Nå mener politiet at en taxisjåfør har voldtatt den samme gutten – etter at han betrodde seg til sjåføren om sin fortid.

27. juni 2014: Et foreldrepar fra Romerike i Akershus ble dømt til 17 og 18 års fengsel for seksuell omgang med barn under 10 år, voldtekt, incest og vold. Ofrene var deres egne sønner.

«Ved straffeutmålingen legges det vekt på at det dreier seg om massive seksuelle overgrep mot tre fornærmede, som har pågått over lang tid. For N.N. og N.Ns (journ.anm. parets to felles barn) del startet overgrepene helt ned mot spedbarnsalder.», står det i dommen fra lagmannsretten.

Foreldreparet anket dommen til Høyesterett, men ble avvist.

I dommen fra lagmannsretten slås det fast at de fornærmede er påført betydelig psykiske skader, eksempelvis reaktiv tilknytningsforstyrrelse og posttraumatisk stresslidelse.

«Den sakkyndige har videre uttalt at varige psykososiale skader må påregnes. (...) De er alle i behov for psykologisk oppfølging.», står det i dommen.

Politiet: Voldtatt på bensinstasjon

Den yngste sønnen, som nå er fornærmet i en ny overgrepssak, har vært underlagt en rekke hjelpetiltak de siste årene for å få en enklere og tryggere hverdag.

Et av tiltakene skal ha vært fast skyss til og fra barneskolen – med taxi, får VG opplyst.

På en eller flere av disse taxiturene skal den unge gutten ha betrodd seg til den aktuelle sjåføren om sin fortid med massive seksuelle overgrep, vold og dommen mot foreldrene.

I høst ble taxisjåføren pågrepet og siktet for voldtekt av barn under 14 år. Politiet mener at sjåføren forgrep seg mot den unge gutten på et toalett på en bensinstasjon på Romerike, ifølge VGs opplysninger.

– Det har vært etterforsket en sedelighetssak. Den er ferdig etterforsket og oversendt til statsadvokaten, sier politiadvokat Sonia Gupta Nerhus til VG.

Åpnet sak fra 90-tallet

Under etterforskningen gjenåpnet også politiet en straffesak mot mannen fra 90-tallet. Den gjelder også seksuell omgang med barn under 14 år, opplyser politiadvokaten.

Den overgrepssiktede taxisjåføren risikerer inntil ti års fengsel dersom han domfelles i straffesaken. Han har sittet varetektsfengslet siden i høst.

– Han har erkjent delvis straffskyld for det nye forholdet, men det er ganske stort sprik mellom fornærmedes forklaring og hans forklaring. Når det gjelder saken fra 90-tallet så nekter han straffskyld, sier mannens forsvarer Martin Hay til VG.

BISTANDSADVOKAT: Gunhild Lærum sier saken er utrolig tragisk. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Bistandsadvokat: Utrolig tragisk

Gunhild Lærum var bistandsadvokat for den unge gutten og storebrødrene hans i straffesaken mot foreldrene. Nå bistår hun den yngste gutten i den nye saken.

– Dette er en ekstremt sårbar passasjer som i en veldig sårbar situasjon blir utnyttet på alvorligste vis av en person som skulle være trygg, og som vet hva han har vært utsatt for, sier Lærum til VG.

– Det er en veldig trist historie og vi gjøre det vi kan for å støtte ham.

Bistandsadvokaten mener saken også er trist for fosterforeldrene som har omsorgsansvaret for den unge gutten.

– Han blir godt ivaretatt, men det er utrolig tragisk at noen mennesker er mer utsatt enn andre, sier Lærum.