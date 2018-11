UNNTAK: Petter Stordalen sier han sjelden besøker hoteller han ikke eier, men gjorde ett unntak på Pers Hotell på Gol i dag. Foto: Kai Hovden / LO Media

Stordalen: «Tror du at du er ferdig utdannet? Da er du ferdig»

GOL (VG) Petter Stordalen roser norsk ungdom opp i skyene. Men advarer både norske arbeidstagere og politikere.

Publisert: 20.11.18 20:49

– Hvis du mener at alt var bedre og tryggere før, så er du på jordet: Norsk ungdom har aldri vært bedre, fastslår Stordalen overfor VG etter at han holdt tale på LO Stats kartellkonferanse på Gol tirsdag.

– Jeg ser også at det hevdes at mange unge ikke vet hva de skal gjøre nå som den digitale verdenen treffer oss. Det er bare tull. De takler det på en strålende måte, sier han:

– Drikker mindre

– Aldri har flere fullført videregående skole, aldri har flere jenter tatt seg høyere utdanning. De drikker mindre enn vi gjorde da vi var unge og det er ekstremt få unge som nå røyker. Alle parametrene peker i en retning: Norges unge klarer seg bedre enn noensinne.

– Og, fortsetter han:

– I tillegg er de ekstremt flinke til å lære seg og ta i bruk nye teknologier. Når vi i tillegg vet at ledigheten blant unge i Norge er lav, da er det ingen grunn til å være pessimistisk på norsk ungdoms vegne.

– Jeg har ett råd

– Mange av de tradisjonelle jobbene er borte eller overtatt av utlendinger og mange unge menn sliter?

– Ja, det er en utfordring, som politikerne må gjøre noe med.

– Hva bør de gjøre?

– Jeg har ett råd og det er at disse unge gutta må få hjelp til å komme seg ut i jobb. Kommer de i jobb, så kan de fylle på meg kunnskap og utdanning etter hvert. Vi har hundrevis som gjør en strålende jobb hos oss, uten at de har en eneste linje på cv-en.

Han viser til sjefen for hele Stordalen-imperiet, Nordic Choice-sjef Torgeir Silseth, begynte med svært lite.

– Han brukte to år på å bli kokk. Han begynte med reiseliv og steg i gradene. Han kom inn i hotell-ledelse. I dag er han sjef for våre 17 000 ansatte. Stordalen har også ett klart råd til landets arbeidstagere.

Utdanning

– Du blir aldri ferdig utdannet. I fremtiden vil du måtte utdanne deg gjennom hele arbeidslivet, for å holde følge. Tror du at du er ferdig utdannet? Da er du ferdig: Det vi holdt på meg for ti år siden innen hotellsektoren, er historie i dag. Det er en helt annen bransje nå. Så for meg er det enkelt; jeg vet jeg ikke er god nok. Derfor er det helt sentrale å skaffe folk som er mye flinkere enn meg. Er vi ikke best, dør vi.

Stordalen møtte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland på Gol.

– Jeg er helt enig i at det er veldig viktig å få unge menn som sliter, ut i jobb.

– Hva gjør regjeringen for å få det til?

– Utfordringen er at det blir færre og færre jobber som ikke krever kompetanse og utdanning. Derfor må vi sørge for å legge forholdene til rette for at de får seg kompetanse. Vi gjør det blant annet ved å styrke lærlingordningen og fagskoler.