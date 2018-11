IKKE FORNØYD: Ap-leder Jonas Gahr Støre stiller nytt spørsmål til statsminister Erna Solberg om abortsaken i Stortinget onsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Støre med flere abortspørsmål til Solberg – Statsministeren må slutte å sno seg unna

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er ikke fornøyd med hvordan statsminister Erna Solberg (H) svarer Stortinget og pressen om mulige endringer i abortloven. Onsdag må hun på ny svare Stortinget om abortlovens skjebne.

– Erna Solberg gir kvinner en uakseptabel tilleggsbelastning, sier Støre til VG. Han stiller nå enda et spørsmål til statsministeren om abortlovens skjebne i den muntlige spørretimen.

– Må argumentere for utilstrekkelighet

Forrige onsdag fikk statsministeren en rekke spørsmål i Stortinget om hennes åpning for endringer i abortloven i regjeringsforhandlinger med KrF.

Solberg presiserte at hun svarte som Høyre-leder og ikke statsminister.

– Kvinners rettigheter skal ikke svekkes. Det skal legges større vekt på kvinners og familiers vurdering av egen livssituasjon hvis de får et ansvar for et barn med ekstra utfordringer. Og kvinner skal fortsatt få ta abort i tilfeller hvor fosteret ikke er levedyktig, presiserte Solberg.

Støre mener dette ikke beroliger noen.

– Hun endrer loven slik at kvinner må argumentere for sin egen utilstrekkelighet for å få innvilget ønsket om abort. Dagens lov vektlegger kvinnens situasjon, men gir samtidig rett til abort etter 12. uke ved alvorlig sykdom.

Derfor vil han få klarhet i om en kvinne vil få innvilget abort, dersom hun venter et alvorlig sykt barn, men ikke er i en sårbar livssituasjon.

– Bruker tid på å ikke svare

– Erna har svart på mange spørsmål i Stortinget om dette, hva er nytt nå?

– Hun bruker tid på å si at hun ikke skal svare, siden dette er noe hun uttalte som Høyre-leder. Hun må slutte å sno seg unna konkrete spørsmål i denne saken. En statsminister er statsminister, sier Støre.

Statsministeren ønsker ikke å kommentere saken ytterligere enn å vise til sine tidligere svar i Stortinget.

Aps alternativ er ifølge Støre en langsiktig strategi for å redusere uønskede svangerskap med seksualopplysning og helsetjenester.

– Vi vil hjelpe de som velger å bære frem alvorlig syke barn. Det er der diskrimineringen skjer i dag, når foreldre med pleietrengende barn ikke får hjelp, sier Støre.

Lørdag gikk tusenvis av menn og kvinner i demonstrasjoner mot abortloven , i 33 norske byer – og i Sverige.

– Du gikk i demonstrasjonstog nå, men det var også demonstrasjoner før KrF tok sitt retningsvalg. Hvorfor var du ikke mer synlig i motstanden da?

– Jeg har vært helt klar og tydelig, og sagt at Arbeiderpartiet er imot i flere sammenhenger, sier Støre

Hemmeligt møte hos Erna

VG avslørte mandag hvordan KrF-nestleder Ropstad begynte å bruke argumentet om å endre abortloven dersom man gikk inn i et samarbeid med dagens regjering, etter et hemmelig møte med Solberg og resten av Høyre-ledelsen 11. oktober.

Det vakte sterke reaksjoner innad i KrF at han brøt interne, vedtatte spilleregler om ikke å blande inn andre partier i kampen om veivalget, blant annet fra fylkesledere som ønsket oppvaskmøte .

Men også Hareide har hatt møter med Støre om å gå til venstresiden.

– Jeg har aldri kritisert at politikere snakker sammen, sier Støre.

– Hva er forskjellen på møtene du har hatt med Hareide og de Solberg har hatt med KrF-nestlederne?

– Jeg har snakket med Hareide om politikk i mange sammenhenger, hans ideer om et retningsvalg mot venstresiden er noe vi har snakket om i formelle og uformelle sammenhenger, men jeg har ikke gitt eller blitt spurt om politiske løfter, sier Støre.