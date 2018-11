KOMMUNIKASJONSSJEF: Therese Riiser Wålen bak finansminister Siv Jensen (Frp) i Stortinget. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Finansdepartementet snur - gir likevel ut lønnsdata

Etter at alle andre departement ga innsyn i lønnsdata for sine ansatte, snudde Finansdepartementet og offentliggjorde lønnslistene sine.

VG ba i vår om innsyn i lønnsdata for alle ansatte i alle departement. Med unntak av Finansdepartementet , ga alle departementer innsyn i dette. Først i september, ga Finansdepartementet et begrenset innsyn i hva deres ansatte har i årslønn.

I motsetning til alle andre departement, ga Finansdepartementet derimot ikke ut navn, stillingsandel, tillegg og overtid for sine øvrige ansatte.

Alle andre utleverte

– Vi var opptatt av å ivareta personvernet til våre ansatte på en god måte, oppga kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, Therese Riiser Wålen, som grunn til at departementet ikke ga innsyn i disse variablene.

Men i begynnelsen av november, snudde departementet, og ga likevel VG innsyn i departementets lønnslister.

Årsaken var at alle andre gjorde det, sier Wålen.

– Da vi ble kjent med at de andre departementene valgte å gi innsyn i alt, så gjorde vi en ny vurdering, sier Wålen.

Mener fortsatt det er problematisk

Til tross for at departementet nå har gitt innsyn i alle sine lønndata, mener kommunikasjonssjefen fortsatt at det er problematisk å gi ut slike data.

– Jeg mener prinsipielt at det er noen personvernmessige hensyn som bør tas når det gjelder utlevering av slike data, sier Wålen.

Finansdepartementet fikk opprinnelig kritikk fra Kristine Foss, juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund, for å ha vist til personvernhensyn da da først ga avslag på VGs innsynsforespørsel.

– Generelle henvisninger til personvern holder ikke. Lønn og godtgjøring er uansett ikke underlagt taushetsplikt. Det handler om departementenes bruk av offentlighetens midler, sa Foss til VG.