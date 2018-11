FRUSTRERT: Henning Holstad mener politiet brukte altfor for lang tid på å etterforske saken han ble siktet for. Foto: Frode Hansen

Nesten fire år fra siktelse til henleggelse: Holstad mener det handler om prestisje

INNENRIKS 2018-11-28T10:22:09Z

Henning Holstad går hardt ut mot politiets etterforskning av saken mot ham. – Den har stjålet fire år av livet mitt.

Publisert: 28.11.18 11:22

– Grunnen til at det har tatt så lang tid, er at dette har vært en prestisjesak for politiet , sier Holstad.

I februar 2015 ble den tidligere Frp-politikeren siktet for grovt heleri . Mandag fikk han beskjed om at saken var henlagt .

Holstad har sendt flere brev til politiet underveis i etterforskningen. I ett av brevene fra hans advokater anklager de blant annet politiet for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 6, som fastslår at ethvert menneske har krav på rettergang innen rimelig tid.

I brevet klager advokatene også på mangelen på en «reell etterforskning»fra politiet den siste tiden og manglende svar på henvendelser vedrørende etterforskningens fremdrift.

– Det har rett og slett vært en slåsskamp, sier Holstad.

Ikke normalt

I en e-post til VG skriver politiadvokat Vegar Munthe Ommedal at saker av samme art som Holstads sak ikke pleier å ha like lang etterforskningstid.

– Politiet er enig i at denne saken har blitt gammel. Dette skyldes i all hovedsak at det har versert flere rettslige prosesser i forbindelse med databeslag gjort i saken. Det er ikke normalt at etterforskning av saker tar så lang tid, men denne saken har vært omfattende.

På spørsmål om hvordan politiet stiller seg til anklagene om mangelen på en reell etterforskning den siste tiden og mangel på svar på henvendelsene vedrørende saken, ønsker Ommedal ikke å kommentere.

Han avviser at dette har vært en prestisjesak for politiet:

– Det korte svaret blir nei. Hva Holstad uttaler om dette må nesten stå for hans regning.

– Når det gjelder øvrige anførsler fra Holstad finner politiet det ikke naturlig å kommentere det ytterligere, skriver han.

– Som et fengsel

Holstad mener det nesten føles som han har vært i fengsel de siste årene.

– Det påvirker jo både ekteskap, familie og forhold når noe slikt skjer. I tillegg har jeg blitt utestengt fra å drive med politikk, som tross alt var karrieren min i 25 år.

Hva tenker du nå som saken er henlagt?

– Jeg sitter med blandede følelser. På den ene siden er det helt fantastisk at saken endelig er henlagt, men på de andre siden har saken stjålet fire år av livet mitt. Det er vanskelig å skjønne og tilgi. Det samfunnet og den rettferdigheten jeg har slåss for som politiker, har fått en knekk. Men jeg kommer til å slåss like mye i tiden fremover mot maktmisbruk, og det jeg mener bør endres i samfunnet, sier Holstad.