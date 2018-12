FORHANDLINGER: KrF går inn i regjeringsforhandlinger, kunne partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad avsløre onsdag. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

KrF inn i regjeringsforhandlinger: – Jeg registrerer at vi ikke har fått endelige garantier

KrF går inn i regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre, men de sier at det er langt fra sikkert at partiet faktisk går inn i regjeringen.

Publisert: 19.12.18 12:07 Oppdatert: 19.12.18 12:54

– Vi går i regjeringsforhandlinger med et åpent sinn, men vi skal ikke inn i denne regjeringen for enhver pris. Vi har gode muligheter for viktige politiske gjennomslag for KrF, og da er det naturlig å gå inn i regjeringsforhandlinger. Men dette er ikke noe som er avgjort, sier partileder Knut Arild Hareide til VG.

Hareide sier at KrF vil kreve gjennomslag for familier, sårbare grupper og fattigdom. Hvorvidt KrF vil stille noen ultimatum i abort-spørsmålet, vil han ikke svare på.

– Men dette var viktig for retningsvalget partiet gjorde, sier han.

– Jeg registrerer at vi ikke har fått endelige garantier i saker som er viktig for KrF, og vi utforsker våre muligheter, sier Hareide til VG.

Både Stortingsgruppen og sentralstyret ga onsdag sitt enstemmige ja til å gå inn i forhandlinger med regjeringspartiene.

Onsdagens marsjordre kom etter at landsstyret til KrF 2. november ga flertall til å sondere mulighetene for å gå inn i dagens regjering .

– God forhandlingsposisjon

Hareide, som ønsket å gå inn i regjeringssamtaler med Ap og Sp, mener KrFs muligheter for gjennomslag i forhandlingene med Høyre, Venstre og Frp, er gode.

– Hvis vi sier ja til å gå inn i regjeringen, vil den gå fra en mindretalls- til en flertallsregjering, sier han til VG.

– Tidsskjemaet nå er at vi tar en velfortjent julepause, så starter vi opp med forhandlinger over nyttår. Jeg vet ikke nøyaktig når det vil komme en avklaring, men det vil ta noen uker, sier han videre.

Forholdet mellom KrF og Frp har vært anspent den siste tiden, blant annet på grunn av KrFs gjennomslag i statsbudsjettet for å stramme inn taxfreekvoten fra 2019, og uttalelser fra KrF-politikere i forbindelse med KrFs retningsvalg.

Siv Jensen har fått ryggdekning fra sine egne til å gå i regjeringsforhandlinger med KrF og regjeringspartiene, og hun sier tirsdag at tilliten hennes til KrF er gjenopprettet .

– Ikke uventet

Arbeiderpartiet sier det ikke er uventet at KrF går inn i regjeringsforhandlinger, etter at Erna Solberg åpnet for å gjøre innstramminger i abortloven.

– Resultatet av disse forhandlingene må vi vente på, men høyreregjeringen så langt har tatt landet vårt i feil retning, med mindre fellesskap og større forskjeller, sier Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet.

I oppkjøringen til at KrF onsdag ga grønt lys til å gå inn i regjeringsforhandlinger, så har abortloven stått sentralt. I et møte mellom KrFs nestledere , Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, så åpnet Erna Solberg for å stramme inn abortloven.

Venstre og Frp har samtidig vist motstand mot innstramminger i abortloven.

Mener KrF blir slukt

Ikke alle er like fornøyde med KrFs avgjørelse.

– Nå har KrF forlovet seg med Frp. Sannsynligvis ender de som Venstre. De gikk inn for å påvirke regjeringen, men ble i stedet slukt og siden har ingen sett dem. Om et halvt år må sentrumspartiene etterlyses på melkekartongen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Partiet lover hard motstand mot en potensiell ny regjering på Stortinget.

– Hvis budsjettforliket i høst var en førpremiere på hva vi har i vente med en borgerlig flertallsregjering, får vi nå stø kurs mot Forskjells-Norge og klimakatastrofe, sier Moxnes.