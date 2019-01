FISKER: Odd Asle Borlaug (43) på sin egen fiskebåt i Mosterhamn på Bømlo. Foto: Tore Kristiansen

Ville jobbe på fiskebåt – endte opp i terapimiljø

INNENRIKS 2019-01-20T08:24:20Z

MOSTERHAMN (VG) Odd Asle Borlaug (43) søkte jobb som skipper på en vestlandsk fiskebåt. Under jobbintervjuet kom plutselig terapeuten Espen Andresen inn.

Publisert: 20.01.19 09:24

Fiskeren Odd Asle Borlaug fra Bømlo var med i Addictologi Akademiet i ett år. Det var arbeidsgiveren hans, en fiskebåt, som betalte kursavgiftene og alle reisene til og fra Oslo en gang i uken.

Arbeidsgiverens ønske var å drive en fiskebåt etter addictologiske prinsipper i et rusfritt miljø. Målet var at alle ansatte skulle gå i terapi.

I løpet av 2017 fikk 43-åringen et innblikk i et terapimiljø som først fascinerte ham, men som til slutt skremte ham så mye at han brøt all kontakt. I dag mener han at han var med i en sekt ledet av terapeuten og Addictologi Akademiet-eier Espen Andresen.

– Sosial kontroll

VG har det siste året publisert flere større artikler om Espen Andresens terapivirksomhet og hans samarbeid med Laila Mjeldheim i kartselskapet.

Over 20 avhoppere har fortalt VG om den sterke sosiale kontrollen, utskjelling i gruppeterapi og jaget etter penger fra de ofte sårbare klientene.

I forbindelse med denne saken har ikke Andresen eller Mjeldheim besvart VGs henvendelser. Deres advokat Øystein Storrvik bekrefter å ha mottatt VGs spørsmål, men har ingen kommentar. Selv har de tidligere nektet for alle anklager.

– Fremsto arrogant

Rett før jul 2016 møtte Borlaug opp til det han trodde var et vanlig jobbintervju. 43-åringen var nylig permittert fra en jobb i Nordsjøen, og tenkte den utlyste stillingen som skipper på en fisketråler kunne være noe for ham.

Jobbintervjuet fant sted på det Det Norske Kartselskapet, som eies av Laila Mjeldheim, Espen Andresens samarbeidspartner. Der skulle han møte sin mulige nye arbeidsgiver, driftslederen på fiskebåten, hvor Borlaug håpet å bli skipper.

– Jeg forsto ikke helt hva som skjedde da en som het Espen Andresen kom inn døren og satte seg ned med oss. En veltrent mann i steindyre merkeklær begynte å snakke om seg selv, om bakgrunnen sin, masterutdannelsen sin og hvor opptatt han var av åpenhet og ærlighet. For meg fremsto han arrogant, forteller Borlaug.

Driftslederen har følgende uttalelse til VG:

– Vi kommenterer ikke eller uttaler oss om tidligere eller nåværende ansatte på grunn av taushetsplikten.

Tok jobben

43-åringen fikk jobben – og tok den. Det ble starten på et år der han kombinerte livet som skipper med pendling mellom Bømlo og Oslo for å gå i terapi en gang i uken.

Borlaug opplevde det samme som andre tidligere klienter av Andresen har beskrevet i intervjuer: Utskjelling, utfrysning, baksnakking av avhoppere og sanksjoner mot dem som ikke følger reglene, men samtidig god undervisning og interessant litteratur.

– Jeg lærte en del av de bøkene som var pensum, og det er ingen tvil om at Espen Andresen er en svært dyktig formidler, sier Borlaug.

Arbeidsgiver betalte

I utgangspunktet fikk 43-åringen beskjed om at han bare trengte å gi terapien en sjanse. At han kunne dra til Oslo og se hva det var for noe.

– På den tiden gikk de fleste andre på båten i terapi i Oslo, og jeg opplevde det som en forutsetning for å få jobben, at jeg gikk i terapi. Når arbeidsgiver betalte for alt, så gikk jeg med på det, forteller Borlaug.

Han var i tillegg nysgjerrig, og innså at han kunne ha godt av noen nye perspektiver i livet.

– Jeg hadde lagt bak meg en skilsmisse jeg ikke helt hadde bearbeidet, og tenkte jeg kunne gi det en sjanse.

Reagerte

I starten opplevde han undervisningen som interessant, men han kom til kort i de såkalte delerundene, der man skulle fortelle åpent og ærlig om avhengigheter og problemer.

– Jeg var ikke flink nok til å dele fra livet mitt. Det endte med at jeg ble tillagt egenskaper og holdninger jeg ikke kjente meg igjen i. De la inn problemstillinger i livet mitt jeg ikke hadde, forteller Borlaug.

En annen ting Borlaug reagerte på var holdningen til personer som hadde brutt med miljøet. Borlaug hadde akkurat rukket å møte Terje Müller Karlsen. Lenge hadde han vært Espen Andresens høyre hånd og nestleder i miljøet, men i mars 2017 sluttet han brått.

– Måten han ble omtalt på var så krenkende og personlig at jeg syntes det var helt forkastelig. Forhold han hadde delt i terapi ble plutselig brukt mot ham. Da jeg reagerte på dette, fikk jeg bare svadasvar, og beskjeden om at det var kritikeren i meg som snakket, sier 43-åringen.

Nevnte Terje Müller Karlsen vant tidligere denne måneden frem med sitt hovedkrav i et søksmål mot Espen Andresen.

– Forsvarte kollega

Borlaug hadde lite med Espen Andresen å gjøre, men ett møte skulle likevel skille seg ut. Anledningen var etter første kurskveld på addictologiskolen på Åros, hvor Andresen eier et hus som brukes til kursvirksomhet.

– Poenget med skolen var at vi skulle være på Åros, der skolen lå, også på kveldstid. En av deltakerne, en fisker på båten, hadde dratt for å møte kona, og ikke kommet tilbake om kvelden som var avtalen.

Fiskeren ble kastet ut av kurset, og måtte også slutte på båten, ifølge Borlaug. Han forteller at han forsvarte kollegaen, og mente han ble behandlet urimelig. Dagen etter møtte Andresen opp på Åros.

– Det var halvannen time med utskjelling, der Andresen hamret løs på de områdene av livet mitt der jeg så smått hadde begynt å åpne meg. Jeg ble vanvittig provosert, og på et tidspunkt ville jeg reise meg og bare kaste stolen på ham, og gå, men jeg ble sittende.

– Hvorfor?

– Jeg følte vel også at han hadde litt rett. Jeg aksepterte deler av det han sa. Han tegnet et bilde av meg som en bølle, og sa jeg sikkert hadde vært slik hele livet. Han stakk i alle mine svake punkter. I dag ser jeg på det som ren nedbryting og manipulering, forteller Borlaug.

Etter seansen fikk Borlaug skryt av Andresen for å ha holdt ut.

– Han sa jeg klarte meg bra. Jeg opplevde det litt som om at han ville gi meg litt oppmuntring, og bygge opp igjen, sier 43-åringen.

– Fikk beskjed om å ikke lese

Høsten 2017 begynte VG å gjøre intervjuer med personer som hadde brutt ut fra miljøet. Borlaug forteller at terapigruppene da mer og mer gikk med til snakke stygt om tidligere medlemmer. Han forteller at det ble snakket om å bombe politihuset med anmeldelser og rene svertekampanjer mot dem som sto i ledtog med VG.

– De var rasende på dere i VG, og mente at dere produserte løgn og ikke sjekket historiene, sier Borlaug.

Da den første saken om Espen Andresen og Addictologi Akademiet kom på trykk i desember 2017, var Borlaug allerede så skeptisk at han vurderte å bryte.

– VG-saken ble tungen på vektskålen. Jeg fikk beskjed om å ikke lese saken, men leste alt. Artikkelen ga meg svar på veldig mange spørsmål og jeg forsto at det som sto der var rett, forteller Borlaug.

– Kan få folk rusfrie

Han valgte å slutte, men ville egentlig fortsette som skipper. Bruddet med Addictologi Akademiet, kostet ham likevel i praksis jobben, mener han.

– Da fiskebåteieren forsto at jeg ikke ville gå i terapi mer, ble vårt forhold kjølig. Jeg hadde også bedt om å få bedre lønn, men fikk svaret at jeg ikke ville få det, før jeg hadde tatt prosessene mine på alvor, forteller Borlaug.

Årsaken til at Borlaug velger å stå frem med sin historie, er at han mener miljøet han har vært en del av er farlig.

– Det er mange fine folk der, og jeg er overbevist om at min tidligere arbeidsgiver bare ville godt. Han ble selv også rusfri av behandlingen hos Espen, men totalsummen blir likevel skadelig.

Borlaug utdyper:

– Selv om jeg ikke selv hadde rusproblemer, har jeg sett at Espen Andresen kan få folk rusfrie, men han flytter avhengigheten deres over mot seg selv. Han skremmer folk til å tro at dersom de bryter med ham, så er det rett tilbake til misbruket igjen. Det hele minner om en farlig sekt, sier Odd Asle Borlaug.