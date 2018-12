Båt i brann i Rogaland

En 35 til 40 fots cabincruiser sto i brann ved Mjølnesholmane, nord for Finnøy i Rogaland, melder Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Publisert: 11.12.18 09:30

Flere båter og dykkere deltok i søket i området rundt båten.

– Båten er helt utbrent og delvis nedsunket. Ingen personer er savnet og vi har ikke fått noen bekymringmeldinger som kan knyttes til båtbrannen, sier redningsleder hos Hovedredningssentralen , Eirik Walle til VG.

– Vi har ikke identifisert båten. Det vi har funnet er at det hang en gummibåt bakpå, som hadde navnet «Ballongen». Vi er på jakt etter noen som kan kjenne noen med en gummibåt med dette navnet. Jeg understreker at dette ikke er navnet på hovedbåten, forteller Walle.

Redningsleder ved HRS Sør-Norge, Jan Lillebø, forteller at båten har gått på et skjær.

– Det er nærliggende å tro at det har vært folk om bord, men den kan ha blitt dratt ut dit. Brannen er slukket, men båten er utbrent. Dykkere fra brannvesenet deltar nå i søket, sammen med redningshelikopteret fra Sola og flere båter. Det er gode søkeforhold. Primært leter vi etter folk som er i livet, sier Lillebø til VG.