KNM «Helge Ingstad»-hevingen: Teknisk utstyr ødelegges

ASKØY (VG) Arbeidet med hevingen av KNM «Helge Ingstad» er nå godt i gang. Det er likevel knyttet usikkerhet til den siste delen av hevingsoperasjonen.

Publisert: 28.02.19 17:06 Oppdatert: 28.02.19 17:43







– Naturlig nok er det spesielt for oss som har vært så tett på å se «Helge Ingstad» slik den henger her nå, sier sjef for Forsvarsmateriell maritime kapasiteter, flaggkommandør Thomas Wedervang, under pressemøtet ved den havarerte fregatten torsdag.

KNM «Helge Ingstad» ligger nå mellom de to kranlekterne på Hanøytangen utenfor Askøy og er i ferd med å tømmes for vann.

– Dette har vært en usedvanlig kompleks operasjon, legger Wedervang til.

Etter vel fire måneder under vann kunne endelig hevingsoperasjonen av den forulykkede fregatten starte i morgentimene mandag. Og siden da har det så å si gått på skinner.

NÅ: Fregatten har kommet seg godt over vann, men det er fortsatt kritiske faser som gjenstår. Foto: Hallgeir Vagenes

Kommandørkaptein Arild Øydegard fra Forsvarsmateriell sier til VG at det fortsatt er to meter igjen til fregatten når sin egen vannlinje.

Det er også slik at den første delen av vanntømmingen går raskere enn den siste fasen gjør. Ifølge Øydegard er det derfor knyttet usikkerhet til siste del av operasjonen, til tross for at første del har gått radig.

– Selv om vi er forbi et par kritiske steg, så har vi også noen kritiske steg foran oss med de siste to drøye meterne og når vi skal løfte den over på lekteren. Dette er også det som vil ta lengst tid. Vi må få ut alt vannet og også fregatten trygt opp på lekteren, sier Øydegard på pressebriefingen.

Utstyr utsatt for oksydering

Til VG forteller Øydegard at de hadde planer om å starte med såkalt ferskvannsdynking av alt elektronisk utstyr så snart de fikk båten over vannoverflaten. Formålet var å redusere oksyderingen som oppstår når utstyret som har ligget månedsvis i saltvann kommer over vannoverfalten.

Ifølge Øydegard ble dette imidlertid for vanskelig å gjennomføre, og elektronisk utstyr vil derfor være utsatt for oksygen i flere døgn før de kan starte prosessen med å berge det på Haakonsvern .

– Når vi kommer til Haakonsvern vil et stor team stå klart for berging og konservering av for eksempel elektroniske komponenter som kretskort. Disse har høy verdi. I tillegg er det også mekaniske komponenter som kan ha en sjanse til å berges, sier Øydegard.

HODET OVER VANNET: «Helge Ingstad er over vannoverflaten igjen, etter å ha tilbrakt rundt fire måneder i Hjeltefjorden. Foto: Hallgeir Vågenes

– Godt over to døgn igjen

Bergingsleder i BOA, Anders Penna, forteller at det er rundt to døgn igjen før fregatten er på vei mot Haakonsvern.

– Vi kommer til å fortsette med den opprinnelige hevingsplanen. Det er fortsatt godt over to døgn med intens jobbing igjen med videre heving og overføring til lekteren, sier Penna og legger til:

– Vi har kommet langt, men det er mye igjen. Det er ingen grunn til å senke skuldrene ennå, og det gjenstår mange faser før vi kan levere den tilbake til Haakonsvern.

Det ble også opplyst at operasjonen hadde gått skadefritt for seg, både hva gjelder personell, miljø og fregatten selv.

– Jeg tror det er mye takket være de forberedende tiltakene som Kystverket har gjort, sier bededskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Lie.

ENDELIG FORTØYD: KNM «Helge Ingstad» henger i kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz», som ble fortøyd ved Hanøytangen litt før klokken 11 torsdag. Foto: Hallgeir Vågenes

Når fregatten er tømt for vann, muligens på fredag, vil senkedokken Boabarge bli ført under fregatten, og den vil deretter bli sikret og fortøyd før turen går videre mot Sjøforsvarets marinebase ved Haakonsvern utenfor Bergen.

Der er meningen at den skal bli liggende ved kai på Boabarge inntil videre, mens de utredes om det havarerte skroget igjen skal bli opprustet til å bli krigsskip igjen.