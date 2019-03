DRAMAET: Den nå avdøde Said Bassam Chataya skal ha opptrådt vennlig og smilende før fetteren hans plutselig gikk berserk med kniv, sier et øyenvitne til VG. Foto: Annemor Larsen/ Harald Vikøyr

Øyevitne: Slik var den dødelige slåsskampen

BERGEN (VG) Øyevitnet så Said Bassam Chataya (28) legge armen kameratslig på skulderen til 21-åringen, før et slagsmål oppstod. Den nå drapssiktede mannen skal ha slått vilt rundt seg med kniv.

Publisert: 03.03.19 19:34 Oppdatert: 03.03.19 19:44







Et øyenvitne forteller at han er fast kunde på Circle K i Solheimsviken. Han holdt på å fylle diesel på bilen da han så tre–fire karer sitte inne i den lille kafé-kroken på bensinstasjonen.

– Det virket rolig, og det så ut som den ene hadde kjøpt en hamburger. Nå avdøde Said smilte, forteller mannen.

Var ikke redd for kniven

Han gikk så inn for å betale og kjøpe en kaffe. Da han skulle gå ut igjen, så han at Said sto sammen med noen andre karer – blant dem en 21-åring, som holdt en kniv.

les også Her er drepte Said (28) sammen med vennen Marco Elsafadi: – Han var som en lillebror for meg

– Jeg så at Said la armen liksom kameratslig rundt ham. Det virket ikke som om han var redd for kniven, forteller øyenvitnet.

Mannen har avgitt politiforklaring. Han ønsker ikke å bli identifisert i dette intervjuet.

Drapsofferet og mannen som er drapssiktet har en relasjon.

les også Dette er de siktede: Drapssiktede er fra Oslo

– Slo vilt rundt seg

Vitnet forteller at Said og den nå drapsiktede mannen gikk sammen mot vaskehallen – da noe plutselig skjedde.

VG gjør oppmerksom på at dette er vitnets beskrivelse av den dødelige slåsskampen, hvor fetteren var bevæpnet med kniv.

– De begynte å slåss, og begge falt i bakken, sier øyevitnet som så at den drapssiktede «slo vilt rundt seg med kniv».

– Flere – også jeg – ropte høyt «hei!» – for å få ham til å slutte.

På dette tidspunktet kom en bil foran øyevitnet, slik at han ikke så hva som skjedde, men da den var passert, lå Said på bakken. Den dødelige slåsskampen varte bare i få sekunder.

– 21-åringen gikk derfra, i retning de karene han hadde stått og snakket med, fortsatt med kniven i hånden.

Etter å ha blitt løftet inn i en politibil og kjørt til sykehuset, ble Said Bassam Chataya etter kort tid erklært død kvelden 15. februar.

Under etterforskningen av saken har politiet gjort et stort antall avhør for å få kontroll på hendelsesforløpet. Det er også innhentet videomateriale fra privatpersoner og fra overvåkingskameraer fra før og etter drapet.

Politiet har tidligere uttalt at de har drapet på video.

PÅ ÅSTEDET: Etter drapet ble det lagt ned blomster på åstedet. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Erkjenner slagsmål

VG er kjent med at den drapssiktede og flere andre var på et vorspiel like ved bensinstasjonen i forkant av drapet.

Her skal man på et tidspunkt ha bestemt seg for å møte Said for å ta et oppgjør.

Ifølge VGs opplysninger var drapsiktede bevæpnet med en lang kniv. Politiet etterforsker hvorvidt også andre enn ham var bevæpnet. Det skal imidlertid ikke ha blitt lagt noen konkret plan om drap på vorspielet.

Politiet etterforsker nå hva slags avtaler som ble inngått før flere av de som var på vorspielet beveget seg nedover mot bensinstasjonen, hvor man møtte Said Bassam Chataya til det som ble et dødelig oppgjør.

– Min klient har forklart at hendelsen bunner i en konflikt mellom ham og avdøde, sier Jørgen Riple til VG.

I RETTEN: Her er drapssiktedes forsvarer, Jørgen Riple (til høyre), i retten sammen med politiadvokat Trond Eide. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Han forsvarer den drapssiktede mannen.

– Han erkjenner at han har vært involvert i et slagsmål med avdøde på bensinstasjonen, men han har ikke svart på spørsmålet om straffskyld i politiavhør. Jeg vil anta det blir et nytt politiavhør til uken, sier advokaten.

les også Drapssiktedes forsvarer: Konflikt mellom siktet og drept

– Prøvde å hjelpe

Etter de fatale knivstikkene, var det flere sivile som prøvde å hjelpe Said. Blant dem var den nå drapsiktede mannens bror, som også har en relasjon til Said.

Han var en av dem som hjalp politiet med å løfte Said inn i politibilen som kjørte i all hast til Haukeland sykehus. Han sitter nå varetektsfengslet siktet for medvirkning til grov kroppsskade.

FORSVARER: Marius Wesenberg forsvarer en av de som er siktet for medvirkning til grov kroppsskade etter drapet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Essensen i hans forklaring er at han ikke på noe som helst måte har medvirket til kroppskade. Tvert imot har han forsøkt å hjelpe ham da han så han lå nede med skader. Vi vil mene det er en merkelig atferd hvis man skal ha medvirket til skaden, sier forsvarer Marius Wesenberg til VG.

– Forsøkte å roe ned

Bjørn Aksel Henriksen forsvarer den andre mannen som sitter varetektsfengslet siktet for grov kroppsskade.

NEKTER SKYLD: Bjørn Aksel Henriksens klient nekter straffskyld for medvirkning til grov kroppsskade. Foto: Krister Sørbø

– Han mener at han ikke kan holdes ansvarlig for voldshendelsen. Han nekter straffskyld. Han har ikke hatt forsett om at noen skulle bli stukket med kniv. Det er å trekke medvirkningsansvaret svært langt. Han har selv blitt utsatt for vold og forsøkt å roe ned ting på stedet, sier forsvarer Bjørn Aksel Henriksen.