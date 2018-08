MANN- OG KVINNEFALL: Partileder Siv Jensen har kvittet seg med/mistet alle statsrådene hun tok med inn i sin regjering i 2013. De som har røket er (fra venstre) Robert Eriksson, Solveig Horne, Sylvi Listhaug, Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien og Anders Anundsen. Foto: NTB Scanpix

Mannefall! Siv er den eneste opprinnelige Frp-toppen igjen

INNENRIKS 2018-08-30T13:14:37Z

Partileder Siv Jensen er den eneste Frp-eren som har sittet i regjering helt siden de fikk makta i 2013. I år har hun mistet fire Frp-statsråder.

Publisert: 30.08.18 15:14 Oppdatert: 30.08.18 15:28

Av de syv statsrådene som gikk ut på slottsplassen i 2013 og presenterte Frps første regjering, står bare Frp-leder Siv Jensen igjen.

En stolt partileder Siv Jensen kom 16. oktober 2013 ut på Slottsplassen, sammen seks andre Frp-statsråder - og statsminister Erna Solbergs utvalgte Høyre-statsråder.

Nå står Frp-dronningen alene tilbake. En etter en har statsrådene forsvunnet ut. I 2018 har to blitt tvunget til å gå av - og ytterligere to Frp-topper trekker seg i morgen.

Disse har forsvunnet ut

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson gikk av mot sin vilje 16. desember 2015. Han var dypt uenig i at han måtte gå av, men ble byttet ut.

Tord Lien gikk av som olje- og energiminister ett år etter, før jul 2016. Han viste til familien og hensynet til barna .

Etter en turbulent asylbarn-høst ble også justis- og beredskapsminister Anders Anundsen byttet ut med Per-Willy Amundsen.

Barne- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne røk ut i forbindelse med utskiftningene 17. januar i år. Justisminister Per-Willy Amundsen røk også ut og ble erstattet med Sylvi Listhaug.

Så gikk det bare 63 dager før Sylvi Listhaug ble presset til å gå av - etter en dramatisk seanse i Stortinget. Nok en Frp-er tok plass i stolen: Tor Mikkel Wara.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forsvinner samme veien i morgen, for å reise med kona til USA . Mer overraskende var beskjeden om at også olje- og energiminister Terje Søviknes trekker seg .

Siv Jensen er dermed den eneste som har sittet i regjeringen siden 2013. Med de nye utskiftningene viser VGs oversikt at 15 Frp-ere siden 2013 har vært inn og ut av de andre statsrådspostene.

Skribent Jan Arild Snoen i Minerva var sentral i Frp i mange år.

– Jeg ser ikke noe dramatisk i at det bare er Siv Jensen tilbake og at alle andre er byttet ut. Men det kan kanskje bety noe at det nå er færre som har eierskap til det regjeringsprosjektet, sier Snoen til VG.

– Men jeg tror ikke det kommer på dagsordenen, før partiet faller på målingene og gjør et dårlig valg, sier han.

Partifelle om Siv: - Best politisk kondis

Roy Steffensen leder Stortingets utdanningskomite og sitter på Rogalandsbenken for Fremskrittspartiet. Han er ikke redd for at Frp i regjering vil mangle kontinuitetsbærere etter den voldsomme gjennomtrekken som har vært.

- Vi sitter i regjering på sjette året. Da er det naturlig at det har vært en del utskiftinger. Vi har også stikk i strid med forhåndsadvarslene vist at vi har gode kandidater til å sitte i regjering.

- Men kontinuitet er vel også viktig?

- Ja, det er viktig. Men husk at det tar på å sitte i regjering, med kjør døgnet rundt. Jeg konstaterer at det er partilederen som ser ut til å ha best politisk kondis, sier Roy Steffensen til VG.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke enig - og sier det først og fremst er utskiftningene av justisminister som er bekymringsfull.

– Det største problemet er alle utskiftningene av justisminister, som har bidratt til at det ikke har vært noen stabilitet i det hele tatt. Det har ikke vært bra.

– At Siv Jensen er den eneste igjen, sier endel om hennes rolle i partiet: Hun står sterkt i Frp, sier han.

Slik startet det hele i 2013:

Siden den gang har disse 15 vært inn og ut av regjeringen:

Per-Willy Amundsen, Anders Anundsen, Jon Georg Dale, Robert Eriksson, Solveig Horne, Tord Lien, Sylvi Listhaug, Åse Michaelsen, Harald Tom Nesvik, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen, Terje Søviknes og Tor Mikkel Wara. VG erfarer at Bård Hoksrud og Kjell-Børge Freiberg kommer inn fredag.