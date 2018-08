Bekkevold om KrF-striden: Jeg er veldig lei meg

INNENRIKS 2018-08-23T16:03:05Z

KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold sier han er lei seg for at mange har forlatt partiet på grunn av ham, men avviser at han har vurdert å trekke seg.

Publisert: 23.08.18 18:03 Oppdatert: 23.08.18 19:51

Den omstridte saken om partiets familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold som viet KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset og Louise-Hill Vegsund, har skapt opprør i KrF. Over hundre medlemmer har meldt seg ut de siste ukene, og mange oppgir Bekkevolds deltakelse i bryllupet som årsak.

– Jeg er veldig lei meg for at så mange har meldt seg ut av KrF og oppgir meg som grunn. Det synes jeg er veldig trist, sier Bekkevold til VG.

KrF-representanten gjestet Dagsrevyen torsdag kveld. Der avviste han likevel at han har vurdert å trekke seg fra posisjonen som partiets familiepolitiske talsmann etter bråket. Samtidig gjør han det klart at han mener det var riktig å si ja til å vie det homofile paret.

– Jeg har alltid vært opptatt av å skille rollene som prest og stortingsrepresentant. Jeg tilhører den delen av Kirken som mener det er riktig å vie homofile. Jeg tok denne vurderingen utfra hva som var riktig for meg som prest, sier Bekkevold til NRK.

– Jeg har aldri gjort dette for å provosere. Det ligger ingen partitaktiske vurderinger bak min avgjørelse, sier han.

Sentralstyret i KrF var torsdag samlet, blant annet for å behandle den betente Bekkevold-saken. Det var en ordknapp partileder Knut Arild Hareide som møtte pressen utenfor KrFs partikontor i Oslo sentrum torsdag ettermiddag.

– Vi har hatt et heldagsmøte, og vi har brukt noe tid på saken som har skapt stort engasjementet. Det er et samlet sentralstyre som gir tillit til Geir Jørgen Bekkevold, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Det var et selvkritisk sentralstyre som pekte på at vi har undervurdert sprengkraften i saken, fortsetter Hareide.

– Undervurdert sprengkraften

KrF-lederen understreker at partiledelsen har fått tilslutning fra sentralstyret, men bekrefter samtidig at han fikk kritikk for sin håndtering av saken.

– Ja, sentralstyret pekte på at vi har undervurdert sprengkraften i denne saken, og ikke minst at dette kunne oppfattes som en politisk endring fra KrF sin side. Det er ikke riktig. Vi står fast på vår politikk. Som eneste parti løfter vi frem ekteskapet mellom mann og kvinne som en stabil ramme for barns oppvekst, og vi peker også på viktigheten av juridiske rammer for homofile, sier Hareide.

Overfor VG understreker Bekkevold at han er glad for tilliten fra partilederen.

– Jeg er stolt over min partileder, og mener han har håndtert denne saken på en god måte.Jeg tror dette er en sak vi kan komme styrket ut av, sier Bekkevold.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk fulgte det korte pressemøtet på trappen til partikontoret. Han mener Hareide nå er hardt presset.

– Han er jo vanligvis glad i å snakke med pressen og tar seg god tid, men nå stakk han av i en drosje og bort fra kritiske spørsmål. Det er lenge siden jeg har sett Hareide så presset, om noen gang, sier Selbekk.

– Partiet har løpt fra skanse til skanse i de tre ukene som har gått siden saken oppsto. Ingenting av det man har sagt og kommunisert, har vært egnet til å roe gemyttene, snarere tvert imot. Jeg ser heller ingenting her som kan være egnet til å snu situasjonen. Jeg tror problemene fortsetter, sier Selbekk.

Informerte stortingsgruppa

Under et møte i stortingsgruppa i juni informerte Bekkevold om den forestående vielsen, men møtte ingen motstand. I ettertid har imidlertid stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan reagert på at han ikke tok opp saken.

Bekkevolds aktive rolle i bryllupet har skapt sterke reaksjoner i partiet. KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan har uttalt til NRK at Bekkevolds handlinger «burde ha vært ugjort», og over hundre personer har meldt seg ut av partiet.

Krisemåling

En partimåling utført for VG denne uken gir KrF 3,9 prosent oppslutning, ned fra 4,1 prosent i juni.

Dersom dette var valg, ville KrFs stortingsgruppe kun bestått av KrF-leder Knut Arild Hareide (Hordaland), nestleder Olaug Bollestad (Rogaland) og Hans Fredrik Grøvan (Vest-Agder).

KrF-leder Knut Arild Hareide kommenterte den dystre målingen slik:

– Vi er ikke fornøyd med dette nivået. Derfor jobber KrF hver eneste dag for å synliggjøre vår politikk for et varmere samfunn, for de kristne røttene våre og for menneskeverdet i alle livets faser. Nå står vi foran en spennende politisk høst og jeg har tro på at vi skal klare å løfte partiet, sier Hareide.