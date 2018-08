SKADER: Tørke og varme har ødelagt årets avlinger over store deler av landet. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (t.v.) og statsminister Erna Solberg (t.h) får her omvisning på gården til Lars Egil Lauten, som konfronterer statsministeren med de katastrofale følgene tørken har fått for jordene hans. Foto: Hallgeir Vagenes

Krisesommeren: Her konfronterer bonden Erna Solberg

KLØFTA (VG) Allerede før Erna Solberg satte beina på trappen til bonden Lars Egil Lauten, hadde regjeringen gjort det klart at han ikke får noen krisepakke.

Brunsvidd jord brer seg ut over åkrene på Kløfta i Akershus. Det som skulle vært fôr til vinteren står pistrete og tørkeskadet igjen. De 60 melkekyrne i fjøset til Lars Egil Lauten trenger mat, men over hele landet er det fôrkrise.

– Alle frøene vi sådde i vår, har dødd, sier Lauten til statsministeren.

Det striregner over statsministeren. Men det etterlengtede regnet kom for sent.

Han viser jordet hvor han vanligvis skulle høstet 25 rundballer med halm. Men i år har bonden bare fått fem rundballer.

– Det blir veldig spennende hvordan høsten blir, understreker bonden.

Bøndene trenger milliardhjelp , er beskjeden som møtte statsminister Erna Solberg på gården. Dere får ingen krisepakke nå, var svaret tilbake.

– Det er ingen tvil om at det vi har sett her, viser at vi har veldig mange gårdsbruk som opplever dette som en alvorlig krise, sier Solberg.

Åpner for reforhandling

Bøndene kan per nå kreve en milliard ekstra på grunn av dagens avlingsskadeordninger.

– Vi er ikke klar for å bevilge mer enn denne milliarden, sier Solberg.

Norges Bondelag mener derimot at det må mellom 500 millioner og en milliard kroner ekstra på bordet.

Regjeringen åpner for å reforhandle jordbruksavtalen. Norges Bondelag sier at de ikke vil reforhandle og refordele de pengene de allerede har fått bøndene imellom.

Frykter at situasjonen eskalerer

Norges Bondelag understreker at de nå er i en reell og stor krise. Og at krisen kan ramme bøndene i flere år fremover. De frykter blant annet at de ikke får nok såkorn til neste års avlinger. Denne bekymringen deler Kløfta-bonden.

– Mye av det kornet jeg høster nå, holder på ingen måte noe såkornkvalitet, forteller Lauten, som blant annet dyrker bygg.

Konsekvensen av manglende støtte er at bønder må slakte ned kyr, varsler Norges Bondelag.

– Hvis vi ikke får på plass tilstrekkelig med midler, nå, er vi bekymret for hvordan denne situasjonen vil eskalere utover vinteren, sier Lars Petter Bartnes, som er leder i Norges Bondelag.

– For første gang på 40 år fôrer vi kyrne med halm, sier Lauten, som skyter inn at han håper å slippe nedslakting.

Strid om det som koster

Tidligere i sommer kom jordbruket med ei kravliste til regjeringen. De ble enige om ti tiltak – men de som koster penger fikk de nei på. De ville ha økte satser i avlingsskadeordningen – der du får igjen penger når avlingen uteblir eller blir ødelagt.

Hovedkravet til bøndene var og er ei krisepakke – nå.