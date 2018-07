Jente (12) døde i drukningsulykke

Publisert: 31.07.18 10:48 Oppdatert: 31.07.18 11:53

INNENRIKS 2018-07-31T08:48:57Z

Jenta ble innlagt på Rikshospitalet mandag med livstruende skader etter en badeulykke i Larvik. Hun ble trolig tatt av undervannsstrømmer, ifølge politiet.

– 12-åringen ble trolig tatt av undervannsstrømmer da hun badet sammen med andre ungdommer ved Revet i Larvik mandag ettermiddag. Hun ble funnet av et Seaking redningshelikopter og fløyet til Rikshospitalet der hun frem til nå har ligget tilkoplet respirator, skriver politiet i en pressemelding.

Jenta het Roaa Daoud. Hun ble født i 2005 og var bosatt i Larvik.

Politiet fikk melding om hendelsen like over klokken 16 mandag ettermiddag. 12-åringen ble funnet etter at det hadde blitt satt igang redningsaksjon etter en person som var savnet i sjøen. Tirsdag ble hun erklært død, via pressevakten ved Oslo universitetssykehus.

Mandag ble det opplyst at jenta var 13. I dag ble det kjent at hun var 12, men ville fylt 13 i september.

Ulykken skjedde utenfor Revet i Larvik. Det var også en annen tenåringsjente involvert i ulykken. De to kjente hverandre og var sammen på badetur, ifølge krimsjef i Larvik, Knut Vidar Vittersø.

– Den andre jenta ble fraktet til sykehuset i Tønsberg. Hun er fremdeles der, men er i god behold, sier Vittersø til VG.

Vittersø forteller at Numedalslogen, som renner ut ved Larvik, kan føre til svært sterke strømmer i vannet.

– Det blir brådypt og det kan være krevende å svømme der, sier han.