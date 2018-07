HER BLE HUN FUNNET: Til høyre i bildet ser man hjemmet til Sunniva Ødegård. Den røde ringen til venstre viser stedet hvor 13-åringen ble funnet død. Foto: Marius Vervik/VG

Sunniva (13) funnet død rundt 150 meter hjemmefra

Publisert: 30.07.18 20:07 Oppdatert: 30.07.18 20:23

JÆREN (VG) Politiet har slått drapsalarm, men står uten mistenkte i saken. Jakten på en ukjent gjerningsperson pågår for fullt.

Klokken 03.10 natt til mandag ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet død på en sti i et boligstrøk i utkanten av Varhaug sentrum. Da hadde hun vært etterlyst i flere timer.

Funnstedet ligger rundt 150 meter fra der hun bodde.

Lisbeth Håland bor 20 meter fra funnstedet og våknet mandag opp til sperringer like ved hagen.

– Det var så mye vind i går, så det var vanskelig å høre noe fra stien. Vi var hjemme, men hørte ikke noe, sier Håland til VG.

Den 13 år gamle jenta hadde vært på besøk hos en venn, og det var faren som kontaktet politiet da hun ikke kom hjem til avtalt tid. Da hadde familien allerede ringt flere av 13-åringens venner, som bor i nabolaget.

Faren gikk ut for å lete etter datteren og møtte tilfeldig en politipatrulje etter én times tid. Politiet var i området i forbindelse med et annet oppdrag, men begynte da å lete etter Sunniva sammen med faren og venner av familien.

– Politiets hovedhypotese er at dette er et drap, sier innsatsleder Runar Heggen til VG.

VG har snakket med flere som bor i nabolaget. De beskriver det som et rolig område, som består av eldre og barnefamilier.

– Det er veldig trist at noe slikt skjer her. Jeg tenker på foreldrene, sier Lisbeth Håland.

13-åringen ble funnet død på en sti, og det tar i underkant av to minutter å gå fra funnstedet til huset hvor Sunniva Ødegård bodde.

Det er en asfaltert sti som er et par meter bred. På den ene siden er jernbanen, og på den andre siden er det hekker og hager til hus.

Eneboligene ligger på rad og rekke i nabolaget. Det tar omtrent tre minutter å gå til jernbanestasjonen i Varhaug.

Ingen mistenkte

Politiet har avhørt flere vitner, og foretatt rundspørring hos naboer. Innsatsleder Heggen har ikke oversikt over hvor mange vitner som er avhørt. Politiet har mandag kveld ingen mistenkte i saken.

– Det pågår nå taktisk og teknisk etterforskning. Avdøde er fraktet bort fra stedet, og undersøkelsene på åstedet fortsetter i morgen, sier Heggen.









DREPT: 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død natt til mandag. Politiet tror det er snakk om et drap. PRIVAT

Mandag kveld søker de med hunder i området rundt funnstedet.

– Vi søker i nærområdet for å se om vi kan finne gjenstander som er av interesse. Vi ber publikum som har gjort observasjoner om å ta kontakt med politiet. Det er også viktig at de som har vært i området sier fra, slik at vi kan få en oversikt.

– Familien får nå tett oppfølging av politiet og andre instanser utover kvelden og de nærmeste dagene, sier innsatslederen.