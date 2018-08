OPPRØRT OVER INFORMASJONSSKRIV: 19 år gamle Thea Engvik ble overrasket over skrivet hun fikk tildelt. Foto: JONAS CHRISTIE/Forsvaret/Privat

Råd til kvinner i førstegangstjenesten: – Ikke gå med den trangeste uniformen

Publisert: 10.08.18 05:32 Oppdatert: 10.08.18 07:18

Thea Engvik (19) skulle registrere seg i førstegangstjenesten. Da fikk hun råd om å «ikke gå med den trangeste uniformen» og «ikke ta guttene for seriøst». Sjokkerende, mener kjønnsforsker.

– Jeg har tenkt at vi har kommet så langt at kvinner er likestilt i Forsvaret, og så blir jeg møtt med disse holdningene, forteller Engvik.

Tidligere denne uken sto Engvik i kø for å registrere seg på Sessvollmoen for førstegangstjeneste i Sambandsbataljonen på Bardufoss da hun fikk tildelt et skriv som het «Gode tips og råd for kvinnelige soldater».

– Jeg ble veldig overrasket da jeg leste det, sier hun.

Flere av punktene på skrivet fikk henne til å reagere. I ett står det: «Ikke ta guttene for seriøst, det er som regel bare tull som kommer ut av dem».

– Det er heller guttene som skulle fått beskjed om å oppføre seg ordentlig enn at vi skal «tåle» oppførselen deres, sier Engvik.

– Dette er jo ting som gjelder like mye gutter

19-åringen reagerte også på at flere av punktene var veldig generelle, og at de like så godt kunne blitt gitt til begge kjønn. Det tipses for eksempel om at man må «starte tidlig med å bli vant til storsekken», «ha fokus på skadeforebyggende trening» og «huske å spise».

– Dette er jo ting som gjelder like mye gutter som jenter, så jeg skjønner ikke hvorfor det trekkes fram på et skriv som spesifikt er for kvinnelige soldater, sier 19-åringen.

Hun ble også skuffet over punktet hvor det står «Gjør deres beste, husk det er fysisk forskjell på gutter og jenter, men dere briljerer på enkelte områder og».

– Jeg trener vanligvis flere timer om dagen, og flere av de guttene som sto der er jeg sikker på at jeg kunne slått ut i en kamp, sier Engevik som blant annet trener thaiboksing.

Et annet punkt som fikk 19-åringen til å reagere var «Finn en god uniform, ikke gå med de trangeste fordi at du føler «du ser bedre ut» i dem. Er kjipt å ha konstant vondt i magen og mangle fleksibilitet i felt».

– Det er ganske stereotypisk at jenter først og fremst bryr seg om hvordan man ser ut, kommenterer Engvik.

På grunn av beinhinnebetennelse kunne ikke Engvik reise til Bardufoss likevel, noe hun synes er kjedelig da hun har foreberedt seg i et halvt år.

– Får forventninger om hvordan det skal være

Pressetalsperson i Forsvaret, Per-Thomas Bøe, forteller at skrivet er gitt ut av avdelingstillitsvalgt i Brigade nord, og er skrevet av en kvinnelig bataljonstilligtsvalgt i sambandsbataljonen. Han påpeker at det ikke er et offisielt skriv fra Hæren.

Han forteller at da allmenn verneplikt ble innført i 2015, var dette noe som var veldig etterspurt.

– Avdelingstillitsvalgt snakket med flere kvinnelige soldater før de trykket det opp, og fikk positive tilbakemeldinger. Det samme skrivet ble gitt ved forrige innrykk også.

Engvik mener at det faktum at tillitsvalgte står bak skrivet ikke gjør saken bedre. Hun mener det bare sier enda mer om miljøet når en som har gått gjennom det føler det er nødvendig å skrive disse tingene.

– Det blir et stort skille mellom guttene og jentene og det tenker jeg kan stå i veien for godt samarbeid. Når man får utdelt et slikt skriv allerede første dagen får man forventninger til hvordan det skal være, og da har det en tendens til å bli sånn også. Jentene må kunne være fysisk sterke og guttene må få ha noe smart å si og.

Forsker: – Problematisk

Ulla-Britt Lilleaas, kjønnsforsker og professor ved Universitetet i Oslo (UiO), ble både skuffet og sjokkert da hun fikk se skrivet.

– Jeg synes noen av rådene er svært uheldige med tanke på at jentene er helt ferske i en mannsdominert organisasjon. Det ser jeg som problematisk.

Lilleaas har forsket på kjønn og maskulinitet i Forsvaret. Hun peker på at å få et slik skriv i hånden første dagen i en ny organisasjon kan gjøre jentene enda mer usikre.

– Jeg reagerer spesielt på det punktet om «å ikke ta gutter seriøst» fordi som helt ny, som de jentene som kommer i førstegangstjenesten er, så er det vanskelig å vite hva som forventes og hvor grensene går. Og her får man på en måte kommunisert at man skal godta en oppførsel som man kanskje egentlig ikke synes er OK. Dette er veldig spesielt med tanke på alt som har vært skrevet rundt metoo-kampanjen det siste året.

– Hva skal man forvente seg når man får et sånn skriv i hånden? Det hadde vært bedre å ikke få noe i det hele tatt, tror jeg. Dette gjør det nok ikke lettere for jentene som kommer inn og er i mindretall.

Hun forstår godt at jenter kan reagere negativt og at det kan oppleves diskriminerende - både for gutter og jenter.

– Noen av guttene føler seg kanskje uthengt, hva tenker de når de blir fremstilt på denne måten?

Hun mener at skrivet bør diskuteres og justeres i en mer seriøs retning.

– Forsvaret vil ha flere kvinner inn og helst bli der en stund, men da må det tilrettelegges på en måte som gjør at de trives. Da blir dette skrivet for lettvint og useriøst.

Tillitsvalgt: Uheldig

Lise Huynh, landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret, forklarer at avdelingen Engvik skulle til har hatt en lav andel jenter i lang tid, selv etter innføring av allmenn verneplikt.

– Hensikten er at man ønsker å forbedre jenter sin tid i forsvaret. Det er fokus på å øke trivselen i en veldig mannsdominert avdeling, men jeg ser at noen punkter kunne man sett litt ekstra på.

– Vi vil ikke at noen soldater skal føle seg mindre verdt enn andre, vi jobber for det motsatte.

Huynh sier teksten har en leken og humoristisk sjargong, men at hun skjønner at det kan misforsås. Hun poengterer at skrivet er ment godt, men det er uheldig at det har blitt gitt ut.

– Vi kontrollsjekker ikke alt som kommer ut på lokalt nivå, men her ser jeg at vi må ta til oss at vi skulle hatt bedre oversikt.