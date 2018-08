MINI-GRUPPE: Knut Arild Hareide (KrF) ville fått med seg bare to partikamerater på Stortinget om VGs augustmåling hadde vært valg. Foto: Helge Mikalsen

Ny partimåling: KrF ville fått tre på Tinget

INNENRIKS 2018-08-21T14:16:00Z

KrF ligger bom fast og lever svært farlig rundt sperregrensen på VGs og Respons Analyse’s partibarometer. Ifølge augustmålingen ville partiet fått bare tre representanter på Stortinget.

Publisert: 21.08.18 16:16 Oppdatert: 21.08.18 17:33

Målingen gir KrF 3,9 prosent oppslutning, ned fra 4,1 prosent i juni.

Dersom dette var valg, ville KrFs stortingsgruppe kun bestått av KrF-leder Knut Arild Hareide (Hordaland), nestleder Olaug Bollestad (Rogaland) og Hans Fredrik Grøvan (Vest-Agder).

Hareide ønsket ikke å kommentere VGs måling tirsdag ettermiddag.

Ap får tilbake velgere

Samtidig bykser Ap fram og så vidt forbi Høyre i størrelse, til 25,9 prosent, og tar dermed igjen fallet fra før sommeren. Høyre går litt tilbake og har 25,6 prosent oppslutning.

Den viktigste årsaken til fremgangen på nesten fire prosent fra juni, er at mange tidligere Ap-velgere nå hopper ned fra gjerdet og sier at de igjen vil stemme på partiet, om det var valg i dag.

– All lærdom tilsier at når det handler om politikk, så har Ap et sterkt utgangspunkt. Når det handler om intern strid, så har vi et svakt utgangspunkt. Nå har vi gått frem på alle målinger i august. Det er positivt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Vil fjerne Tajik

Men det er ikke alt som er rosenrødt i rosenes leir. I helgen fortalte Klassekampen at sentrale krefter i Trøndelag Ap ønsker å kaste Hadia Tajik som nestleder på partiets landsmøte neste år. Ingen har imidlertid fortalt dette til partilederen, sier han:

– Jeg snakker med veldig mange kilder i Trøndelag Ap, og kjenner meg ikke igjen i det bildet, sier Støre.

Er på gjenvalg

I samme artikkel varsler både Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng at de ønsker gjenvalg på landsmøtet. Det ønsker også Støre.

– Jeg har ikke til hensikt å endre min forpliktelse. Så jeg er på gjenvalg. Så skal valgkomiteen selvsagt gjøre sin grundige vurdering. Men jeg har gitt det budskapet om at jeg er klar for 2019 og klar for 2021, sier han til VG.

Fortsatt ligger partiet hans halvannet prosentpoeng under det begredelige valgresultatet fra september i fjor på 27,4 prosent.

Rødgrønt flertall

Målingen viser også at Erna Solbergs borgerlige koalisjon bestående av Frp, Høyre, Venstre og KrF ville mistet flertallet, men med minst muligmargin: Ap, Sp, SV og Rødt får til sammen ett mandat mer enn den blågrønne siden. Årsaken er primært at KrF faller under sperregrensen på denne målingen.

På VGs måling er MDG ute av Stortinget, mens Rødt får 4,1 prosent og syv representanter på Stortinget.

Målingen er i sin helhet tatt opp etter at Per Sandberg trakk seg som statsråd og nestleder i Frp etter sin omstridte feriereise til Iran i sommer. Frp går tilbake med 0,5 prosentpoeng til 14,6 prosent i augustmålingen.

«Tallene viser at Høyre ligger omtrent på valgresultatet fra i fjor, og det var et godt valg for Høyre. (..) Det er lenge til neste stortingsvalg. Alle partier vil helt sikkert se mange målinger som går både opp og ned innen den tid. Det er valgdagen som teller», skriver statsminister og Høyre-leder Erna Solberg i en tekstmelding til VG.