Bompengestriden i Stavanger-regionen: – Jeg må vri og vende på hver krone

Om en drøy måned heves bompengesatsene på Nord-Jæren. For én alenemor betyr de økte bomsatsene at alle fritidsaktiviteter må revurderes. Onsdag tok lokalbefolkningen til gatene for å vise sin motstand.

Publisert: 22.08.18 17:43 Oppdatert: 22.08.18 19:54

– Min hverdag blir mye hardere. Jeg må hele tiden vri og vende på hver krone, sier Linda-Merete Antonsen.

Hun møter VG før hun skal kjøre og plukke opp jentene sine på 5 og 8 år. Om en måneds tid blir hun nødt til å grundig vurdere hvilke bilturer som er ytterst nødvendige. Da øker bomsatsene fra 20 kroner hele tiden til 44 kroner i rushtiden og 22 kroner ellers.

Demonstrerer onsdag

Onsdag møtte rundt tusen personer opp på Sølyst ved bybroen i Stavanger for å protestere mot bompenger og bomstasjoner i det som kalles Bypakke Nord-Jæren .

Aksjonsleder Leif Arne Moi Nilsen sier han er strålende fornøyd med oppmøtet. Han holdt appell der han oppfordret de som har møtt opp til å ta kontakt med sine folkevalgte for å få endret på bypakken.

– Statistikken viser at folk er helt imot dette. Den vanlige mann i gaten blir jo rana. I løpet av 28 år i politikken i Stavanger har jeg aldri opplevd lignende engasjement som nå, sier Nilsen.

Gruppeleder for Stavanger Frp, Christian Nicolay August Håvik Wedler, gjentar oppfordringen til Nilsen.

– Bom er alltid løsningen for veldig mange partier. Men det er ingen skam å snu. Dette kommer til å bli tøft, men vi må samle oss om det enkle budskapet "nok er nok", sier han.

Overfor VG betegner Wedler demonstrasjonen- med musikalske innslag- som ufattelig hyggelig.

– Det er noe vakkert med at folk samles for å bruke ytringsfriheten sin og si hva de mener om de folkevalgtes vedtak, slår han fast.

«Nok er nok»

Allerede to timer før demonstrasjonen startet klokken 18, hadde folk begynt å møte opp. Parolen «nok er nok» var tapet på biler og plakater.

Espen Hotteland og Krirll Deklark deltok i aksjonen med et banner med teksten «nok er nok».

– Det er så enkelt at vi vil ha bort bommene, sier Hotteland.

– Det er ikke greit at vi må betale dobbelt, istemmer kameraten Deklark. Han kjører fra Hundvåg mot jobben i Stavanger og vil bli trukket for to passeringer med det nye systemet.

Etter appeller og musikk begynte bilene å kjøre sakte over bybroen i retning Stavanger. To timers tid etter at aksjonen startet, melder politiet at den er å anse for avsluttet og har gått rolig for seg uten store trafikale utfordringer.

Minst dobling av bomutgiftene

Linda-Merete Antonsen forteller at hun hittil har brukt pluss minus 1000 kroner i måneden på bomavgifter.

– Nå risikerer jeg å måtte bruke opp mot 2500 kroner i måneden, sier hun.

De pengene skulle ellers gått til regninger, feire og gøy for familien.

Antonsen bor på Tjelta i Sola kommune, for henne er bilen helt nødvendig for å få tiden til å strekke til. Den brukes til å kjøre yngstejenta i barnehage, til jobb, til handling, til fritidsaktiviteter og til familiebesøk.

– Det er ingen alternativer til bil. Det er ikke gjennomførbart dersom jeg skulle tatt bussruten med flere bytter underveis fram og tilbake til jobb, forklarer hun.

Måtte bytte håndballag

Antonsen sitter som nestleder i Rogaland aleneforelderforening, der det er kommet flere henvendelser fra andre foreldre som fortviler over den nye utgiften.

– Det er mange som vurderer om de er nødt til å røske opp barna sine etter røttene, og gjøre dem utrygge fordi de må bytte barnehage og skole, og kanskje flytte eller slutte på fritidsaktiviteter, sier hun.

Det mener nestlederen at kan føre til at mange kan miste kontakten med omgangskretsen og bli isolerte. Hun peker på at dette er spesielt tøft for lavinntektsfamilier. Selv har hun vært nødt til å bytte håndballag for å få kostnadene ned.

– Blir forbanna

Over lengre tid har hun vært en tydelig stemme i debatten rundt den nye bypakken. Onsdag kveld deltar hun i protesten mot bypakken i Sandnes. Hun håper i første omgang at satsene blir skrudd ned.

– Det som har fått meg til å engasjere seg er at man rett og slett blir sint over at man må betale så mye ekstra kostnader fordi politikerne ikke vil finne noen andre løsninger. Og at man får problemer med egen økonomi og ser at andre sliter. Man blir rett og slett veldig forbanna.